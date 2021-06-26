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Банки 1 час назад

В ПриватБанке произошел сбой: с карт повторно списываются деньги

Также некорректно отображается и используется доступный остаток по карте

Фото: facebook.com/sergaoleg Фото: facebook.com/sergaoleg
Фото: facebook.com/sergaoleg

В государственном ПриватБанке 26 июня произошел сбой в работе.

Об этом сообщил пресс-секретарь финучреждения Олег Серьга в Facebook.

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В частности, клиенты банка из-за сбоя столкнулись с повторным списанием денег по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте.

"Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка, которые из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием денег по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте", — написал спикер госбанка в соцсети.

По его словам, сейчас специалисты финучреждения работают над решением этой проблемы.

"Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток. Еще раз приносим извинения за предоставленные неудобства", — резюмировал Серьга.

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Ранее ПриватБанк запустил услугу перевода денег через интернет-банкинг "Приват24" по номеру телефона.

Напомним также, что ПриватБанк недавно запустил сервис для предпринимателей "Инвойс", который поможет продавать любые товары в кредит.

В апреле банк первым на украинском рынке запустил услугу отправки заграничных SWIFT-переводов в мобильной версии интернет-банкинга "Приват24".

Отметим, что крупнейшее украинское финучреждение планирует к концу 2021 года запустить в "Приват24" сервис подачи заявок на покупку государственных облигаций на аукционе Министерства финансов и возможность проведения клиентами операций на фондовых биржах.

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