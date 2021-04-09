ПриватБанк запустил отправку SWIFT-переводов в мобильном "Приват24"

Государственный ПриватБанк первым на украинском рынке запустил услугу отправки заграничных SWIFT-переводов в мобильной версии интернет-банкинга "Приват24" для устройств как на iOS, так и на Android.

Как говорится в сообщении финучреждения, чтобы отправить такой перевод в любую страну мира, необходимо зайти в меню "Сервисы", "Переводы" и выбрать "SWIFT".

Отправить деньги можно в любой из более чем 120 мировых валют как по полной, так и по сокращенной форме. Для отправки SWIFT-перевода можно воспользоваться как счетом в иностранной валюте, так и гривневым счетом.

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Также в "Приват24" реализована возможность добавления реквизитов и подтверждающих документов для перевода, а в случае получения комментариев по платежу их можно увидеть в "Архиве" и добавить необходимые файлы.

Сообщается также, что в следующих версиях сервиса банк планирует добавить возможность получения реквизитов для валютных платежей.

Напомним также, что в феврале в "Приват24" обновили функцию торговли ценными бумагами.