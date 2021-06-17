"Оплата частинами": для чого торговцю сервіс, доступний "простим смертним"

Першим в Україні сервіс "оплата частинами" запровадив ПриватБанк більше 20-ти років тому. Через те, що брати товар в "оплату частинами" було значно вигідніше, аніж в класичний кредит, сервіс досить швидко починав набирати популярність в українців, а самому ПриватБанку прибавляв клієнтів. З огляду на це банки, що працюють в Україні, один за одним також почали впроваджувати "оплату частинами". Наразі таких банків уже є декілька.

В самому ПриватБанку кажуть, що їхнім сервісом "Оплата частинами" скористалося уже більше 500 тисяч клієнтів. "На сьогоднішній день найбільш пікові періоди для оплати частиною — це періоди свят, коли потреба в покупках особливо висока, і в цей час "Оплата частинами" дуже актуальна, тому що це – можливість купити товар вже сьогодні, а платити частинами потім. Ті хто купив 1 раз — купують ще раз", — відзначив Сергій Макаренко, керівник Напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку.

Недоліки і переваги

Сама "Оплата частинами" — це тип розстрочки, при якому комісія для покупця становить 0,01% щомісяця.

В той же час продавець, який віддає свій товар в "Оплату частинами", платить банку комісію за послугу видачі кредиту — її розмір залежить від терміну кредитування і коливається в межах 1,1-28,5% вартості товару та комісію з еквайрингу банку. Наразі комісія за еквайринг для торговців складає в Україні 1,6-3%. Якщо говорити конкретно про ПриватБанк — то це 2% у випадку офлайн продажу і 2,75% при онлайн.

З цієї точки зору "оплата частинами" на перший погляд для торговців виглядає не зовсім вигідною. Тим не менше такий сервіс має серед них неабияку популярність. Так, згідно з інформацією, яку Delo.ua надав ПриватБанк, до сервісів "Оплата частинами" і "Миттєва розстрочка" підключено більш ніж 91,8 тисяч торгових точок, серед яких понад 9,2 тисяч інтернет-магазинів.

В чому ж справа? Переваг для торговця у випадку підключення ним сервісу "Оплата частинами" у ПриватБанку називають безліч. Найголовнішими із них бачать:

● Підвищення обсягів продажу (середнє зростання 30%)

● Збільшення клієнтопотоку (люди діляться інформацією один з одним щодо можливостей в тій чи іншій торговій точці оплати за товар частинами)

● Збільшення середнього чеку (зазвичай у випадку, коли платіж розбивається на частини, люди охочіше беруть кілька одиниць товарів відразу).

Якщо подивитись з такої точки зору, то можна дійти висновку, що "Оплата частинами" стимулює розвиток бізнесу.

Додатковим "плюсом" для торговців може бути і заплановане зниження інтерчейндж до 0,9%, про яке домовилися Нацбанк і платіжні системи Visa та Mastercard. Прогнозовано, воно має знизити і тариф з еквайрингу. "Еквайрингова комісія в найближчі 3 роки буде наряду з інтерчейндж поступово знижуватись. Рівень зниження залежатиме від банку еквайра, його витрат на утримання еквайрингової мережі, а також конкретного торговця і обсягу його продаж. Додатковий вплив на зниження вартості надасть і висока конкуренція на ринку еквайрингу. Для самих клієнтів такі зміни нададуть можливість обирати для себе найкращий варіант співпраці", — говорить керівник Дирекції бізнес-клієнтів "ПриватБанку" Євгеній Заіграєв.

Важливо також, що при "Оплаті частинами" товару продавець отримує у межах доби на свій рахунок у ПриватБанку усю суму повної вартості товару, і одразу ж може пускати ці гроші в оборот.

Як підключитись

Сервіс "Оплата частинами" у ПриватБанку може підключити торговець, що має тут відкритий (або після його відкриття) рахунок 2600 (або IBAN). Для цього він має зайти в меню "Послуги" і подати заявку на підключення. Таку заявку ПриватБанк розглядає у межах 24 годин. Тобто — продавати свій товар в "Оплату частинами" торговець зможе уже у наступний день після подання заявки на підключення сервісу. "Важливим є те, що запропонований інструмент відмінно працює як в інтернет-торгівлі, так і в офлайн-магазинах", — каже Сергій Макаренко.

Правда, для інтернет-магазину треба ще також підключити і API — спеціальний програмний інтерфейс.

"Але навіть якщо немає офлайн-магазину з POS-терміналом або сайту в інтернеті — продавець має можливість використовувати інвойс. Продавець онлайн створює рахунок (інвойс) на сайті та відправляє покупцеві зручним способом: в месенджері, в імейл або пуш в додаток Приват24. Покупцеві потрібно лише зчитати смартфоном QR-код для оплати товару прямо на місці або ж оплатити інвойс дистанційно", — уточнюють у ПриватБанку.

Також виставляли рахунок (інвойс) можливо через бота в Телеграм.

Загалом, сервіс "Інвойс в оплату частинами" може бути дуже зручним для використання дрібними підприємцями, які торгують з маленьких майданчиків: в інтернет-магазинах з обмеженим функціоналом налаштування та редагування, з дошки оголошень, в соціальних мережах, підприємців виїзної торгівлі, продавців ярмарків і звичайних ринків промислових товарів.

Іще одна відмінність між онлайн-купівлею товару і офлайн-купівлею товару в тому, що у випадку купівлі товару офлайн клієнт розраховується безконтактно або банківською карткою, а касир підтверджує оплату в POS-терміналі. За онлайн-покупки клієнт сам вибирає опцію "Оплата частинами", відтак автоматично потрапляє на сайт ПриватБанку для авторизації. Банку залишається перевірити кредитний ліміт покупця і списати перший платіж.

Тут варто зазначити, що кредитний ліміт, який є на карточках ПриватБанку "Універсальна" і "Універсальна Gold", обмежує суму, на яку покупець може взяти товар в "Оплату частинами". Наприклад, якщо кредитний ліміт на банківській картці клієнта магазину складає 20 тисяч, то взяти товар в "Оплату частинами" на 21 тисячу він уже не зможе.

Надія Михальчук, спеціально для delo.ua