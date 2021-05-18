Зниження інтерчейндж має вплинути на тариф з еквайрингу, — ПриватБанк про меморандум НБУ

Керівник Дирекції бізнес-клієнтів "ПриватБанку" Євгеній Заіграєв у коментарі Delo.ua заявив, що ПриватБанк повністю підтримує ініціативу по зниженню комісій, що сплачуються фінустановам-емітентам платіжних карт (інтерчейндж).

"ПриватБанк повністю підтримує дану ініціативу. Наш банк за здорову конкуренцію та ринкове регулювання тарифів. Великі банки країни першими підписали спільну заяву щодо підтримки цього процесу ще 2 квітня. Сьогодні платіжний ринок рухається у вірному напрямку, що сприяє розвитку кешлесс економіки. Саме правильне та коректне використання економічних інструментів регулювання цін дає позитивний сигнал для всього платіжного ринку України. Однак така ініціатива повинна повністю відповідати чинному законодавству, а відтак буде оцінена Антимонопольним комітетом. Тільки після розгляду АМКУ можна буде зробити остаточні висновки", — каже він.

Разом з тим Євгеній Заіграєв зазначає, що вже зараз можна відмітити, що зниження комісії інтерчейндж має вплинути на тариф по еквайрингу. "Еквайрингова комісія в найближчі 3 роки буде поступово знижуватись. Рівень зниження залежатиме від банку еквайра, його витрат на утримання еквайрингової мережі, а також конкретного торговця і обсягу його продаж. Додатковий вплив на зниження вартості надасть й висока конкуренція на ринку еквайрингу. Для клієнтів же такі зміни нададуть можливість обирати для себе найкращий варіант співпраці", — говорить він.

Зазначимо, еквайринг — це процес, в якому задіяні банк-еквайєр, банк-емітент і платіжні системи. Банк-еквайєр встановлює на тій чи іншій торговій точці свій термінал для оплати. Щоб провести оплату через цей термінал карткою іншого банку, банк-еквайєр через платіжну систему запитує на це дозвіл банка-емітента, який випустив карту. Комісія, яку отримує банк-еквайєр, від торговців складає сьогодні в Україні 1,6-3%. Із отриманих від торговців 1,6-3% комісійних банк-еквайєр платить 1,4-1,6% (так званий інтерчейндж) банку-емітенту і до 0,3% платіжній системі.

Найбільшими банками-емітентами є ПриватБанк, monobank, Ощадбанк, УкрСиббанк. Платіжні системи — Viza, Mastercard.

У вівторок один із засновників monobank Олег Гороховський заявив, що зниження комісій, що сплачуються фінустановам-емітентам платіжних карт (інтерчейндж), руйнує їх маркетингову стратегію і змусить банк скоротити кешбеки.