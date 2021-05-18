НБУ договорился с Visa и Mastercard о снижении межбанковских комиссий до 0,9%

Национальный банк Украины подписал с международными платежными системами Visa и Mastercard меморандум, предусматривающий поэтапное снижение предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж) до уровня не выше 0,9%. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Документ подписали заместитель главы НБУ Алексей Шабан, региональный президент Visa в регионе Центральная Европа, Ближний Восток и Африка Эндрю Торре и старший управляющий советник по регуляторным вопросам Mastercard в Европе Кристоф Баэрт.

Отмечается, что меморандум открыт для присоединения любых других платежных организаций платежных систем и других участников рынка.

Visa и Mastercard уже обратились в Антимонопольный комитет с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности, с июля 2021 года комиссии должны составлять не более 1,2%, с июля 2022 года — не более 1%, а с июля 2023 года — не более 0,9%.

"Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и, в частности, распространения безналичных платежей, был согласован подход относительно постепенного снижения размера ставок интерчейндж. Достигнутый компромисс мы считаем сбалансированным и взвешенным", — заявил Шабан.

По его убеждению, такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций, защите интересов пользователей платежных карточек, а также развитию конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов.

"Национальный банк неоднократно подчеркивал необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию платежного рынка, поскольку это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей", — отмечают в НБУ.

Напомним, что в апреле АМКУ сообщил об открытии им дела в отношении двух крупнейших украинских банковских учреждений — ПриватБанка и Ощадбанка — из-за якобы завышенной ими комиссии за эквайринг.

13 апреля Служба безопасности Украины заявила, что считает угрозой национальной безопасности завышенную банками комиссию за эквайринг. По мнению спецслужбы, существующие ставки интерчейндж приводят к тенизации экономики и мешают установлению в Украине кэшлесс-среды.

При этом ранее крупнейшие банки Украины, работающие в сфере эквайринга, в том числе ПриватБанк и Ощадбанк, выразили готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине.

Напомним, что острую дискуссию по этой теме в марте вызвал законопроект №4364, которым предлагается законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг. Этот документ, принятый в первом чтении 18 февраля, изначально раскритиковали и в Нацбанке.