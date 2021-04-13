СБУ считает "завышенные" комиссии за эквайринг угрозой нацбезопасности

Служба безопасности Украины считает угрозой национальной безопасности завышенную комиссию эквайринга и призвала законодательно ограничить такую комиссию для предупреждения монополизации рынка и развития теневой экономики.

Об этом свидетельствует текст обращения СБУ к председателю комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, которое опубликовал на странице в Facebook глава Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

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"Имеющиеся в СБУ информация свидетельствует о формировании угроз нацбезопасности государства в банковской сфере в результате завышенного комиссионного вознаграждения за эквайринговые услуги и монопольного положения международных платежных систем MasterCard и Visa на указанном рынке, что усиливает развитие теневой экономики", — указано в нем.

Спецслужба ссылается на данные Нацбанка, согласно которым доля MasterCard и Visa в Украине составляет 67% и 32% операций соответственно, в то время как монопольным считается положение субъекта хозяйствования, если на одном рынке не более трем таким субъектам принадлежит более 50%. Таким образом, в СБУ рассматривают положение двух указанных платежных организаций как имеющие все признаки монополии.

Отмечается, что эти платежные системы устанавливают размер комиссии интерчейндж для крупных предприятий от 1,7% с каждой транзакции по картам, для малых и средних предприятий — от 2% до 3%.

При этом СБУ ссылается на регламент Европейского союза №751 от 29 апреля 2015 года о межбанковских комиссионных сборах, согласно котором размер ставок комиссии установлен не более 0,2% с транзакций по дебетовым картам и 0,3% по кредитным.

Также отмечается, что по данным самой Mastercard, в Узбекистане размер ставки составляет 0,75%, в Турции — от 0,65% до 1,32%, в Беларуси — от 0,3% до 0,8%.

"По выводам экспертов, для некоторых видов хозяйственной деятельности такой размер комиссии практически нивелирует прибыль от деятельности, что в свою очередь приводит к развитию теневой экономики", — говорится в письме.

В спецслужбе отмечают, что такие затраты для компаний в несколько раз превышают затраты на инкассацию наличных, потому при имеющихся тарифах на эквайринг торговцам не выгодно развивать оплату банковскими картами, что существенно ограничивает возможности для "декэшизации" экономики.

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Ввиду этого СБУ считает необходимым внести в законы о платежных системах и переводе средства, а также о банках и банковской деятельности изменения в части установления "экономически обоснованных тарифов интерчейнджа, а также комиссионного вознаграждения за эквайринг". Письмо подписано замглавы СБУ Сергеем Андрущенко.

Напомним, речь идет о законопроекте №4364, которым предлагается законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг, который банки устанавливают для торговцев при приеме карт к оплате.

Ранее публичную полемику вокруг данного документа поднял соучредитель компании Rozetka Владислав Чечеткин, который выступает за его принятие, считая установленные украинскими банками проценты слишком завышенными. По словам бизнесмена, его компания тратит меньше денег на аренду и обслуживание всех своих офисов, магазинов и складских помещений, чем отдает банкам за карточные расчеты.

В ответ сооснователь интернет-банка monobank Олег Гороховский раскритиковал такую позицию, подробно пояснив, что деньги, которые банки берут за проведение транзакций, в итоге идут на технологическое развитие и обеспечение доступности и бесплатности некоторых банковских услуг, в частности выпуска карт для украинцев, чего нельзя сказать о странах Европы.

При этом крупнейшие банки Украины, работающие в сфере эквайринга, выразили готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине.