Крупнейшие украинские банки готовы снизить комиссию за эквайринг

Крупнейшие банки Украины, работающие в сфере эквайринга, подтверждают готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении Ощадбанка, ПриватБанка и Райффайзен Банк Аваль к Верховной Раде Украины.

В частности, субъекты рынка рассматривают возможность обратиться в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с просьбой дать заключение о возможных действиях, направленных на снижение комиссии интерчейндж в Украине, согласно следующему графику:

"В то же время подчеркиваем важность сохранения в Украине свободного рыночного ценообразования относительно комиссии за эквайринг на принципах свободной конкуренции и недопустимости ее регулирования на законодательном уровне в соответствии с лучшими мировыми практиками. Поэтому предлагаем отозвать предложения к соответствующим законопроектам, которые предусматривают установление предельного размера такой комиссии для участников рынка", — заявили банкиры.

Для повышения эффективности и удобства платежных услуг для конечных потребителей, снижения их стоимости и увеличения доли безналичных расчетов банки предлагают следующие шаги:

– введение регулирования проведения всех платежей в безналичной форме между компаниями/государством/государственными учреждениями с одной стороны и гражданами Украины с другой стороны;

– отмена требований по бесплатному обслуживанию зарплатных счетов.

– снижение установленных ограничений по наличным расчетам в торговой сети.

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В свою очередь, в Mastercard поддержали инициативу банковского сектора о рыночном поэтапном снижении размера межбанковской комиссии за проведение безналичных расчетов, интерчейндж, в Украине.

В компании считают, что такой подход саморегуляции призван обеспечить дальнейшее развитие безналичной экономики.

"Мы также поддерживаем привлечение АМКУ к оценке предложенного подхода, чтобы таким образом обеспечить прозрачность и соблюдение норм действующего законодательства по защите конкуренции. В течение последних лет компания Mastercard поэтапно снижала размер комиссий интерчейндж на украинском рынке. Мы готовы присоединиться к предложенной банковским сектором инициативе, как только будет получено одобрение от Антимонопольного комитета Украины", — заявили в Mastercard.

Тем временем, в компании Visa также поддержали инициативу по постепенному снижению размера межбанковской комиссии.

"Компания Visa во всем мире поддерживает рыночный подход к определению ставки интерчейнджа и стоимости услуг эквайринга в соответствии с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции и подчеркивает недопустимость ее регулирования в административном порядке", — говорится в заявлении.

Ранее публичную полемику вокруг данного документа поднял соучредитель компании Rozetka Владислав Чечеткин, который выступает за принятие соответствующего законопроекта, считая установленные украинскими банками проценты слишком завышенными.

По словам бизнесмена, его компания тратит меньше денег на аренду и обслуживание всех своих офисов, магазинов и складских помещений, чем отдает банкам за карточные расчеты.

В ответ сооснователь интернет-банка monobank Олег Гороховский раскритиковал такую позицию, подробно пояснив, что деньги, которые банки берут за проведение транзакций, в итоге идут на технологическое развитие и обеспечение доступности и бесплатности некоторых банковских услуг, в частности выпуска карт для украинцев, чего нельзя сказать о странах Европы.