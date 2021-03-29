В ПриватБанке оценили потери государства в случае ограничения Радой комиссий за эквайринг

В ПриватБанке оценивают, что в случае введения Верховной Радой нерыночного механизма регулирования интерчейндж и комиссии эквайринга, что активно лоббируется крупными торговыми компаниями, прямые потери государственного бюджета составят не менее 4 млрд грн в год. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

Как заявил заместитель председателя правления госбанка Рэзван Мунтяну, прогнозируемое уменьшение прибыли банка составит до 5,3 млрд грн в год, что будет стоить государству как владельцу ПриватБанка ежегодных потерь дивидендов в сумме 3,3 млрд грн.

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По мнению топ-менеджера крупнейшего украинского банка, применение нерыночного подхода к регулированию комиссии приведет к значительному падению количества и объема безналичных операций — с 55,2% до 25,6%, и соответственно, росту наличных, что сведет на нет усилия государства по фискализации бизнеса. Прямые потери бюджета от недополученных налогов составят, по его мнению, еще около 1 млрд грн в год.

По словам Мунтяну, ПриватБанк и другие ведущие банки выступают категорически против нерыночного регулирования одного из наиболее развитых в Украине рынков — банковского и платежного — и предлагают эволюционное и гармоничное регулирования рынка эквайринга банками и платежными системами.

"Мы не воспринимаем позицию лобби крупных ритейлеров, и предлагаем открытое и прозрачное информирование рынка относительно объемов и средних размеров комиссий эквайринга и интерчейндж, объемов наличных и безналичных платежей, объема инвестиций в развитие и поддержку платежной инфраструктуры, инноваций и программ лояльности для потребителей", — заявил он.

Топ-менеджер подчеркнул, что в банке уверены, добровольное соглашение всех участников рынка является лучшей альтернативой законодательным инициативам по нерыночному регулированию комиссий, идущему вразрез с базовым принципом свободной рыночной экономики.

"Но мы надеемся на здравый смысл и должны сделать все возможное, чтобы такой негативный сценарий не состоялся вообще", — добавил зампред правления госбанка.

По его словам, законодательное регулирование банковских комиссий может не только уменьшить поступления от налогов в государственный бюджет, но и закрыть для украинского малого бизнеса доступ к современным платежным технологиям и способствовать его переходу в "тень".

"В частности, согласно нормам, заложенным в законопроектах Верховной Рады, для банков убыточными будут POS-терминалы в торговых точках с оборотом меньше 33 тысяч грн в месяц. А самым обидным для украинцев станет то, что банки будут вынуждены отключить клиентам возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости сделок с учетом дополнительных комиссий этим сервисам и расходов эмитентов, а также льготного периода по кредитным картам", — добавил Мунтяну.

Напомним, речь идет о законопроекте №4364, которым предлагается законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг, который банки устанавливают для торговцев при приеме карт к оплате.

Ранее публичную полемику вокруг данного документа поднял соучредитель компании Rozetka Владислав Чечеткин, который выступает за его принятие, считая установленные украинскими банками проценты слишком завышенными. По словам бизнесмена, его компания тратит меньше денег на аренду и обслуживание всех своих офисов, магазинов и складских помещений, чем отдает банкам за карточные расчеты.

В ответ сооснователь интернет-банка monobank Олег Гороховский раскритиковал такую позицию, подробно пояснив, что деньги, которые банки берут за проведение транзакций, в итоге идут на технологическое развитие и обеспечение доступности и бесплатности некоторых банковских услуг, в частности выпуска карт для украинцев, чего нельзя сказать о странах Европы.