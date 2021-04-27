Бизнес 50 минут назад

ПриватБанк запустил сервис "Инвойс", позволяющий продавать товары в кредит в один клик

Мелкий бизнес получил удобный инструмент для продажи товаров и услуг с оплатой частями

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей "Инвойс", который поможет продавать любые товары в кредит, причем оплата счета займет не более минуты.

Теперь чтобы выставить покупателю счет с оплатой частями, надо зайти на страницу сервиса, авторизоваться, создать счет, указать телефон клиента и отправить его покупателю прямо в "Приват24".

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Для оплаты счета покупателю останется только подтвердить оплату частями в один клик. Создать платеж и принять оплату можно сразу после регистрации.

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Отправлять инвойс можно и в виде ссылки на платеж в мессенджеры и соцсети, и в виде e-mail с QR-кодом от имени банка.

Как говорят в ПриватБанке, подключение "Оплаты частями" даст торговцам возможность нарастить оборот на 30% и привлечь клиентов, готовых платить за товары или услуги в кредит.

Отмечается, что "Инвойс", позволяющий продавать несколько товаров сразу, поможет, таким образом повысить сумму среднего чека продаж и ускорить оборот товаров.

Новый сервис рассчитан на мелких предпринимателей, которые хотят продавать товары и услуги в кредит, но не имеют POS-терминала и возможности интегрировать API "Оплаты частями" — торговцев выездной торговли и предпринимателей, которые продают товары в социальных сетях или с досок объявлений.

Напомним также, что ПриватБанк планирует к концу 2021 года запустить в интернет-банкинге "Приват24" сервис подачи заявок на покупку государственных облигаций на аукционе Министерства финансов и возможность проведения клиентами операций на фондовых биржах.

Источник фото: Depositphotos

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