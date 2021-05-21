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Банки 1 час назад

ПриватБанк запустил перевод средств по номеру телефона

Больше не придется просить друзей и знакомых "сбросить номер карты"

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Государственный ПриватБанк запустил услугу перевода денег через интернет-банкинг "Приват24" по номеру телефона. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь финучреждения Олег Серга.

"Забудьте об этом "сбрось номер карты "Приват", что вы пишете родственнику или другу в мессенджере. Переводите деньги лишь по номеру телефона через сервис "Перевод на карту", — говорится в сообщении.

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По его словам, чтобы отправлять или принимать такие переводы, необходимо активировать функцию при первом входе в сервис или через меню "Настройки" и далее "Платежные настройки".

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Напомним также, что ПриватБанк недавно запустил сервис для предпринимателей "Инвойс", который поможет продавать любые товары в кредит.

В апреле банк первым на украинском рынке запустил услугу отправки заграничных SWIFT-переводов в мобильной версии интернет-банкинга "Приват24".

Отметим, что крупнейшее украинское финучреждение планирует к концу 2021 года запустить в "Приват24" сервис подачи заявок на покупку государственных облигаций на аукционе Министерства финансов и возможность проведения клиентами операций на фондовых биржах.

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