ПриватБанк запустил перевод средств по номеру телефона

Государственный ПриватБанк запустил услугу перевода денег через интернет-банкинг "Приват24" по номеру телефона. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь финучреждения Олег Серга.

"Забудьте об этом "сбрось номер карты "Приват", что вы пишете родственнику или другу в мессенджере. Переводите деньги лишь по номеру телефона через сервис "Перевод на карту", — говорится в сообщении.

По его словам, чтобы отправлять или принимать такие переводы, необходимо активировать функцию при первом входе в сервис или через меню "Настройки" и далее "Платежные настройки".

Напомним также, что ПриватБанк недавно запустил сервис для предпринимателей "Инвойс", который поможет продавать любые товары в кредит.

В апреле банк первым на украинском рынке запустил услугу отправки заграничных SWIFT-переводов в мобильной версии интернет-банкинга "Приват24".

Отметим, что крупнейшее украинское финучреждение планирует к концу 2021 года запустить в "Приват24" сервис подачи заявок на покупку государственных облигаций на аукционе Министерства финансов и возможность проведения клиентами операций на фондовых биржах.