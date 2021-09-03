Украина хочет привлечь Apple к переписи населения и внедрить модерацию в AppStore

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании в Купертино (штат Калифорния).

Как сообщает пресс-служба главы государства, он подчеркнул, что IT-сектор Украины в настоящее время стремительно развивается, и официальное открытие офиса Apple в нашей стране является дополнительным свидетельством перспективности украинского рынка.

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"Уже сегодня Украина — мощный мировой IT-хаб. Наши специалисты успешно сотрудничают с компаниями из списка Fortune 500, в том числе с Apple", — сказал он.

Зеленский рассказал Куку о достижениях Украины в IT-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности, за счет команд онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore, а также сервиса обслуживания устройств.

"Глава государства и его команда представили генеральному директору Apple проект "Дія City". Также шла речь о проекте переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США, и о возможности сотрудничества при реализации аналогичной задачи в Украине", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в ходе встречи обсуждалась возможность сотрудничества в направлении образования в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, а также обеспечения компьютерной техникой школ и учителей — в поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине.

Стороны также обсудили возможность строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине — по примеру центра, который был построен в Дании. Речь шла и о локализации продуктов Apple, украинизации персонального помощника Siri.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров также сообщил о своей с Зеленским встрече с Куком и его командой. Как написал чиновник на своей странице в Facebook, обсуждалась работа над совместными проектами.

"В который раз осознал, что в плане ценностей и видения команда Минцифры очень схожа с Apple. Вместе с Apple работаем над тем, чтобы все сервисы компании были доступны украинцам", — отметил он.

По словам Федорова, среди обсужденных совместных проектов — упомянутые украинизация Siri и возможность построения Apple датацентра для сервисов iCloud в Украине, а также доступность функции электрокардиограммы в Apple Watch для всех украинских пользователей.

Напомним при этом, что функция снятия электрокардиограммы в "умных" часах от Apple стала доступна в Украине еще 19 июля. Глава министерства при этом не уточнил, что имеется в виду в данном случае.

"Apple Music: предложили компании создать именно украинскую музыкальную редакторскую команду, как в других странах — Германии и Франции. Сотрудничество в направлении переписи населения: Apple уже имеет успешный кейс с проведением переписи населения в одном из штатов. Хотим перенять опыт, использовать инновационные подходы и привлекать диджитал-инструменты", — дополнил президента министр.

Кроме того, он сообщил, что Минцифры попросила американскую корпорацию ускорить открытие Apple Store в Украине.

Стоит отметить, что накануне Федоров также встретился с вице-президентом корпорации Google Караном Бхатия, обсудив, в частности, возможность открытия в Украине офиса, где будут модерировать работу ее видеохостинга YouTube, по крайней мере, в части выдачи контента на главной странице, речь шла и о модерации сервиса YouTube Music.