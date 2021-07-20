В Украине заработала функция электрокардиограммы на Apple Watch

Компания Apple 19 июля выпустила несколько обновлений программного обеспечения для своих устройств, включая часы Apple Watch, благодаря чему в Украине стала доступна функция снятия электрокардиограммы, пишет AIN.ua.

С помощью приложения "ЭКГ", доступного в App Store, можно снимать записывать сердцебиение прямо с запястья. Электрический пульсометр работает на Apple Watch Series 4, Series 5 или Series 6.

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Смарт-часы смогут проверять сердечный ритм на наличие подозрительных симптомов, таких как мерцательная аритмия (быстрые и нерегулярные сокращения сердца), и в случае их обнаружения рекомендовать обратиться к врачу.

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В то же время предложение от Apple ограничено по своим возможностям и выдает лишь один из четырех общих выводов:

- синусовый ритм: сердце бьется равномерно с частотой 50–100 ударов в минуту, верхние и нижние камеры сердца работают синхронно, и человек, скорее всего, здоров;

- мерцательная аритмия: сердце бьется неравномерно, пользователю следует проконсультироваться с лечащим врачом;

- слишком низкая или высокая частота сердечных сокращений относительно пороговых значений, причем в этом случае "ЭКГ" может не выявить мерцательную аритмию, хотя ее симптомы могут присутствовать;

- неокончательный результат (если полученные часами данные не удается классифицировать).

Для доступа к новому приложению пользователю следует сначала обновить watchOS до версии 7.6 и iOS до версии 14.7. Затем нужно открыть на iPhone приложение "Здоровье" и следовать инструкциям на экране.

Если пользователь не видит подсказок для настройки, необходимо перейти на вкладку "Обзор", после чего выбрать "Сердце" — "Электрокардиограммы" — "Настроить ЭКГ". Затем следует открыть приложение "ЭКГ", чтобы снять показания электрокардиограммы.

Напомним также, что официальная служба поддержки Apple в Украине в конце июня перешла на украинский язык. В начале июля стало известно, что с запуском полноценного офиса Apple в Украине дистрибьютор будет получать товар непосредственно в нашей стране.