IT и Телеком 20 минут назад

В Украине заработала функция электрокардиограммы на Apple Watch

"Умные" часы теперь смогут выявлять мерцательную аритмию, советуя обратиться к врачу

Apple Watch. Фото. Depositphotos Apple Watch. Фото. Depositphotos
Apple Watch. Фото. Depositphotos

Компания Apple 19 июля выпустила несколько обновлений программного обеспечения для своих устройств, включая часы Apple Watch, благодаря чему в Украине стала доступна функция снятия электрокардиограммы, пишет AIN.ua.

С помощью приложения "ЭКГ", доступного в App Store, можно снимать записывать сердцебиение прямо с запястья. Электрический пульсометр работает на Apple Watch Series 4, Series 5 или Series 6.

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Смарт-часы смогут проверять сердечный ритм на наличие подозрительных симптомов, таких как мерцательная аритмия (быстрые и нерегулярные сокращения сердца), и в случае их обнаружения рекомендовать обратиться к врачу.

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В то же время предложение от Apple ограничено по своим возможностям и выдает лишь один из четырех общих выводов:
- синусовый ритм: сердце бьется равномерно с частотой 50–100 ударов в минуту, верхние и нижние камеры сердца работают синхронно, и человек, скорее всего, здоров;
- мерцательная аритмия: сердце бьется неравномерно, пользователю следует проконсультироваться с лечащим врачом;
- слишком низкая или высокая частота сердечных сокращений относительно пороговых значений, причем в этом случае "ЭКГ" может не выявить мерцательную аритмию, хотя ее симптомы могут присутствовать;
- неокончательный результат (если полученные часами данные не удается классифицировать).

Для доступа к новому приложению пользователю следует сначала обновить watchOS до версии 7.6 и iOS до версии 14.7. Затем нужно открыть на iPhone приложение "Здоровье" и следовать инструкциям на экране.

Если пользователь не видит подсказок для настройки, необходимо перейти на вкладку "Обзор", после чего выбрать "Сердце" — "Электрокардиограммы" — "Настроить ЭКГ". Затем следует открыть приложение "ЭКГ", чтобы снять показания электрокардиограммы.

Напомним также, что официальная служба поддержки Apple в Украине в конце июня перешла на украинский язык. В начале июля стало известно, что с запуском полноценного офиса Apple в Украине дистрибьютор будет получать товар непосредственно в нашей стране.

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