IT и Телеком 1 час назад

Официальная служба поддержки Apple перешла в Украине на украинский язык

Это еще одно свидетельство скорого открытия представительства Apple в Украине

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Официальная служба поддержки американской компании Apple 28 июня перешла в Украине на украинский язык.

Теперь при обращении в Apple Support украинские пользователи продуктов и сервисов компании могут получить консультацию на украинском языке, сообщает itc.ua.

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До этого украинских пользователей обслуживали по умолчанию на русском языке, а владельцев американских учетных записей — на английском.

По данным издания, запуск украинской службы поддержки — еще одно свидетельство скорого открытия представительства Apple в Украине.

Указано, что около двух недель назад при входящем звонке от русскоязычной поддержки сообщение-предупреждение о записи звонка начало проигрываться на украинском, а с 28 июня запустили полноценный заказ звонка для Украины.

В то же время украиноязычный чат от Apple пока не запущен.

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Известно, что в конце 2020 года Apple также искала аналитика аннотаций (Annotation Analyst) со знанием украинского языка для команды голосового помощника Siri. Это может свидетельствовать о том, что голосовой ассистент Apple также вскоре заговорит на украинском.

В начале июня руководитель Гостаможслужбы Павел Рябикин, комментируя в интервью открытие офиса Apple в Киеве, выразил уверенность, что это должно произойти уже в 2021 году.

Ранее американская компания Apple запустила на основном своем сайте украинский раздел — apple.com/ua. При этом часть информации на нем представлена ​​на украинском языке, а основная — все еще на английском.

Также сообщалось, что сервисным центрам в Украине разрешат ремонтировать технику Apple.

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