IT и Телеком 5 часов назад

Apple намерена вернуть сотрудников в офисы, однако те не хотят отказываться от удаленки

Сотрудники Apple просят оставить возможность работать удаленно и самим решать, когда и как им посещать офисы

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Американская компания Apple планирует возвращать сотрудников с удаленной работы в офисы с осени 2021 года.

В то же время работники выступают против этого и даже отправили руководителю компании Тиму Куку соответствующее письмо, сообщает The Verge.

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В планах Apple, чтобы с осени 2021-го все сотрудники приходили в офис как минимум три раза в неделю — в понедельник, вторник и четверг.

Также сотрудники смогут удаленно работать до двух недель в год, но с разрешения менеджера.

В свою очередь сотрудники Apple энтузиазм руководства не разделяют. Они просят оставить возможность работать удаленно и самим решать, когда и как им посещать офисы.

В письме, которое работники техногиганта отправили Куку, говорится, что из-за невозможности работать удаленно некоторые сотрудники уже уволились, другие же вынуждены выбирать: семья или Apple.

Также в письме подчеркивается, что компания даже в год пандемии пропагандировала постепенное возвращение в офисы и в целом офисную работу, игнорируя тот факт, что многим пришлась по душе удаленная работа.

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Более того, не на стороне Apple опыт других технологических компаний: в Twitter и Facebook говорят, что оставят "удаленку". Впрочем, есть и сторонники Apple: руководство Netflix прямо выступило против удаленной формы работы.

Ранее сообщалось, что компания Google переходит на новый "гибридный" формат работы, разработанный специально для посткоронавирусной эпохи с учетом новых вызовов. В частности, новый подход предполагает совмещение работы в офисе с дистанционной занятостью.

Напомним, Индонезия отправят до 8000 госслужащих удаленно работать на Бали. С помощью этой программы власти страны хотят создать спрос на отели и рестораны на Бали и ускорить восстановление экономики острова после пандемии коронавируса.

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