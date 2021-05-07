IT и Телеком 1 час назад

Руководство Google переводит своих сотрудников на "гибридный" формат работы

Новый формат работы предполагает работу по схеме "3х2": три дня в офисе и два — дома

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Компания Google переходит на новый "гибридный" формат работы, разработанный специально для посткоронавирусной эпохи с учетом новых вызовов.

Об этом в своем блоге рассказал генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи. По его словам, новый подход предполагает совмещение работы в офисе с дистанционной занятостью.

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Как сообщает ITC, новый формат работы предполагает работу по схеме "3х2": три дня в офисе и два — дома или там, где им удобнее всего работать.

При этом, некоторые сотрудники будут работать в офисе больше трех дней в неделю.

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В Google рассчитывают, что около 20% штата останется в режиме постоянной удаленной работы, а остальные будут сочетать работу из офиса и из дома.

В компании рассчитывают, что около 60% сотрудников будут работать в своих старых офисах по несколько дней в неделю и еще около 20% — в новых офисах.

Ранее сообщалось, что 20 октября минувшего года Министерство юстиции США вместе с генеральными прокурорами 11 штатов подали в суд округа Колумбия на корпорацию Google за нарушение антимонопольного законодательства на рынке поиска информации и поисковой рекламы.

Напомним, накануне стало известно, что Google сворачивает сервис поиска близких людей.

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