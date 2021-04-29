Гибкий график и медстраховка: как украинский бизнес поощряет сотрудников

Только в каждой десятой компании топ-менеджеры способны распознать признаки появления ментальной болезни у сотрудников. Об этом говорится в первом в Украине исследовании благополучия на рабочем месте, которое провели Deloitte в Украине и Wellbeing Company.

Всего опросили 57 компаний из восьми сфер — здесь и IT, и потребительские товары, и телеком, и фарма, и торговля, и нефтегазовая промышленность. Различное и количество сотрудников — 14% опрошенных имеют в штате меньше 100 сотрудников, 5% опрошенных — более 10 тысяч человек. Среди компаний, которые согласились раскрывать свои названия — Auchan, Comfy, Danone, Ciklum, McDonald's, StarlightMedia, Ukrsibbank, Silpo, Novus, Moneyveo, группа "Нафтогаз", Luxoft, Национальный банк Украины.

"В условиях пандемии вопрос сосредоточения внимания на человеке встал еще острее. Удаленная работа стала одним из ключевых вызовов как для работодателя, так и для сотрудника. Для максимально быстрого восстановления бизнеса после коронакризиса руководители должны принять все возможные меры для поддержки надлежащего физического и ментального состояния работников, чтобы сберечь эффективность их работы и обеспечить устойчивость организации. С ростом влияния удаленной работы и технологий на рабочую среду необходимо исследовать, как это отображается на благополучии сотрудников, — говорит Ольга Бойченко, директор практики Human Capital Deloitte Ukraine. — Важно понимать, что благополучие сотрудников — это не прихоть работников, а реальный ключ к эффективности организации".

Что выяснили исследователи:

• Все работодатели поддерживают благополучие сотрудников, но большинство делают это ситуативно. Формальные стратегии есть лишь у 39% организаций.

• Каждая третья компания (31%) строит программы благополучия вокруг заботы о здоровье. Только каждая шестая занимается более комплексными стратегиями, занимаясь в том числе общественным благом сотрудника.

• Оценивая эффективность программ благополучия, организации чаще всего ориентируются на обратную связь.

• По мнению работодателей, сотрудникам нужно финансовое и физическое благополучие. Соответственно, эти составляющие, а также ментальное благополучие, чаще всего покрывается работодателями в корпоративных программах. Реже внимание уделяют социальному благополучию.

• Чаще всего сотрудников поощряют гибким графиком работы, частной медстраховкой и повышением информированности о проблемах ментального здоровья.

• Под влиянием пандемии большинство (82%) организаций адаптировали свои программы благополучия, сделав фокус на удаленной работе, ментальном здоровье и расширении программ страховки.

• 93% организаций заявляют о позитивных результатах от внедрения программ благополучия в 2020 году. Самые серьезные достижения — усиление бренда работодателя и повышение морального духа и уровня вовлеченности сотрудников.

• Основные причины отсутствия сотрудников на работе — незначительные болезни и необходимость ухода за детьми. Отсутствие из-за стресса и ментальных программ большинство работодателей вообще не отслеживают.

• Самая распространенная причина стресса — нагрузка/объем работы. Пандемия также повлияла на уровень стресса сотрудников, это следующая причина — как работать в новых условиях.

• Более половины (53%) организаций отслеживают и/или пытаются уменьшить стресс на работе. Чаще всего опрашивают персонал, предоставляют гибкий график.

• 71% организаций не отслеживают количество случаев ментальных расстройств, при этом 56% организаций принимают меры, чтобы сохранить ментальное здоровье работников.

• 48% организаций привлекают внешних или внутренних психологов. Часть компаний внедрили такой сервис недавно или планируют в ближайшее время.

• 82% руководителей понимают и поддерживают вопрос благополучия сотрудников. При этом, только в каждой третьей компании (33%) топы поощряют заботу о ментальном здоровье сотрудников; в каждой пятой (22%) понимают, как коммуницировать эти темы и в каждой десятой (9%) способны распознать признаки появления ментальной болезни.

• 83% организаций видят и позитивное, и негативное влияние удаленки. Чтобы минимизировать негатив, чаще всего используют онлайн-встречи, тимбилдинг и обеспечение комфортных условий удаленки. 72% компаний предоставляют дополнительную рабочую технику и оборудование.

• Самый большой вызов удаленки и технологий — невозможность разделить работу и личную жизнь.

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Авторы исследования собрали советы для компаний. Начать стоит с разработки стратегии по благополучию, обучать лидеров следить за этим вопросов, собирать обратную связь от сотрудников во время разработки. Также предлагают повышать уровень осознанности сотрудников о ментальных вызовах — чтобы уменьшить уровень игнорирования стресса и ментальных заболеваний и уменьшить уровени влияния этих вопросов на работу. Особенно, советуют эксперты, стоит заняться перераспределением нагрузки и объема работы. Нужно учиться разделять работу и личную жизнь и повышать количество и качество коммуникации, для чего можно применять технологии.

"Наши наблюдения за два года подтверждают выводы первого в Украине исследования о благополучии сотрудников. Количество бизнесов, имеющих комплексную стратегию организационного благополучия, меньше 40%, — говорит Елена Бондар, СЕО Wellbeing Company (компания разрабатывает и внедряет холистические программы по организационному благополучию — Delo.ua). — Отчет наполнен полезными инсайтами для CEO, HRD и собственников. Каждая его цифра доказыыает, что на сегодня организационное благополучие — действенный инструмент формирования жизнестойкости компаний, их финансовой эффективности, развития сознательного лидерства и сильного бренда работодателя.