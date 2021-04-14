Виртуальные рабочие места ближе к природе: какое будущее предрекают футурологи

Живи в наши дни ветхозаветные пророки, древнегреческие философы, Кассандра и Нострадамус, они бы назывались футурологами и выступали по телевидению, вели свой блог и консультировали президента. Чем, в принципе, и занимались в реальности, только с помощью доступных им технологий.

Фантаст Артур Кларк сказал: "Любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии". Можно ли футурологов назвать магами? Нет. Их предсказания основаны на трендах, науке, исследованиях, логике, истории, фактах и интуиции. В некоторых статьях футурологов называют скрытыми историками.

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Принято считать, что для построения линий тренда, которые могут помочь с курсом развития, нужно обратиться к истории. На сайте Всемирного экономического форума выделяется 3 тренда прогнозирования будущего:

Линейный. Это прерогатива традиционных стратегов и прогнозистов. В футурологии легко переоценить линейные тренды, потому что они интуитивно понятны и обычно характеризуют уже значительные явления. Например, стоимость жилья во всем мире "высока и становится все выше".

Экспоненциальный. Однако самые сложные адаптивные системы, будь они естественными или созданными руками человека, не являются линейными. Экспоненциальные тенденции начинаются с малого, они могут быть незаметны, но постепенно усиливаются и в конечном итоге меняют правила игры. Собственно, они в наибольшей степени формируют общество: это сложные проценты, рост населения, изменения климата, закон Мура (увеличение вычислительной мощности).

Циклический. Если смотреть вблизи, все выглядит линейным или экспоненциальным. Однако, сдвинув точку зрения, можно увидеть, что локальные максимумы и минимумы повторяются. Взять, к примеру, нефть, цена на которую колеблется не только из-за циклического спроса, но и из-за достижений в разведке, добыче и переработке.

Используя эти три типа линий тренда можно охарактеризовать практически любое природное, социальное или технологическое явление.

Эксперты-футурологи по-разному предсказывают следующие 10-20-30 лет, но есть выводы, которые несомненно объединяют всех предсказателей без исключения. Они становятся фундаментом для стратегического планирования политик, бизнеса и общественных организаций во всем мире. В апреле на Всемирном экономическом форуме Deloitte представили отчет: "Технологическое будущее: проектирование возможного, навигация по дальнейшим действиям".

"Сочетая в себе идеи из истории вычислительной техники, практического аспекта футурологии и образных указателей, предлагаемых четырьмя вымышленными историями из жизни в 2030 году, этот отчет направлен на то, чтобы вооружить лидеров инструментами, необходимыми им для более точного представления будущего информации, местности, экономики и образования, и планировать соответственно", — говорится в отчете Deloitte, который представляет будущее через призмы информации, экономики и образования, выполняя главную современную задачу футуролога: показать тренды, чтобы подготовить к ним бизнес, власть и общество.

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1. Всегда на связи

Сейчас общение и взаимодействие в интернете включают в себя простейшие действия: прикосновение пальца или голосовая команда. Все это увеличивает генерацию данных.

Но это лишь вершина айсберга. Бизнес тоже генерирует огромное количество данных — это и датчики интернета вещей, и роботы, и вычисления.

По состоянию на 2020 год, 2,5 квинтиллиона байтов данных производится в мире ежедневно. По оценкам экспертов, к 2025 году ежедневная генерация данных увеличится почти в 200 раз, до 463 эксабайт.

Человеческое взаимодействие становится все более цифровым отчасти из-за роста социальных сетей. Всего за один год, с 2019 по 2020, количество людей, использующих социальные сети во всем мире выросли на 10% до 3,96 миллиардов.

2. Конфиденциальность

В момент зарождения интернета было трудно представить, насколько наша жизнь будет переплетена с цифровыми технологиями. Сегодня мы полжизни проводим в сети — и все больше пользователей задумываются над тем, какая именно личная информация хранится и передается посредством сети и сколько ее.

Люди хотят знать, как собирают данные, кто это делает, кто ими управляет и для чего использует. Для решения этих общественных запросов многие мировые страны вводят правила и нормы — вроде GDPR в ЕС.

Пока сложно понять, к чему приведет желание рынка предугадывать клиентов и желание клиентов спрятаться от всевидящего ока, однако уже ясно, что информационная безопасность — а главное, информационное доверие — становится краеугольным камнем будущего.

3. Кибербезопасность

Поскольку весь мир неуклонно оцифровывается, все больше внимания уделяется опасности кибератак. Их количество растет, а, с учетом увеличения зависимости мира от информационных технологий, последствия становятся все более катастрофическими.

Так, количество заражений вредоносным ПО выросло более чем на 600% с 2009 года. Здесь эксперты видят будущее в развитии квантовых вычислений, которые могут как разрушить традиционные методы шифрования, так и создать новые.

4. Расширение географии кадров для бизнеса

Пандемия стала толчком для создания виртуальных рабочих мест. Теперь, благодаря доступности сетевых подключений, не имеет значения, где находится сотрудник физически. Подобные тенденции были и раньше, но сейчас они усилились.

За год руководители обнаружили, что удаленная работа — это нормально, и компания при этом не разваливается на части, а напротив, становится в чем-то гибче. Теперь подобная модель вполне может стать эталоном. Человек превращается в "рабочую функцию", которую можно выполнять где угодно: в транспорте, на пляже, дома.

5. Распределение по территории

В 2020 году горожане стали покидать города и отправляться в пригороды. Причин этому несколько: и опасения по поводу пандемии, и переполненный городской транспорт, и загрязнение воздуха. Если человек может работать дома, лучше пусть этот дом находится в лесу, чем посреди города.

При этом, даже в Украине есть огромное количество доступного жилья в удаленных регионах, которые становятся ближе к основной цивилизации благодаря виртуальному миру.

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При этом, эксперты отмечают: заменить насыщенность жизни и возможности города невозможно, поэтому часть людей уезжают и строят виртуальную жизнь на природе, часть остаются, чтобы участвовать в глобальной организации. Чтобы удержать людей, мегаполисам необходимо стимулировать инновации в сфере транспорта, энергетики, услуг и инфраструктуры.

6. Повышенные требования к работодателю

В мире так много крупных компаний, что профессионалов на всех не хватает. Поэтому сотрудники начинают диктовать собственные условия. Устоявшаяся схема "с 9 до 6" меняется на "когда мне удобно". Кроме того, люди строят собственные варианты карьер и отвергают принцип "одна компания, одна карьера".

7. Рост чистой энергии

Сейчас возобновляемая и низкоуглеродная энергия показывает рост коммерческой жизнеспособности и потребительского принятия. Вместе с ней "тянется" и чистый транспорт — электромобили. Это пример возможного экспоненциального роста, о котором я упоминала в начале статьи — когда изменения накапливаются, после чего кривая резко пойдет вверх. При этом, традиционная энергетика не исчезнет, она еще долгие годы будет составлять большую часть потребления.

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8. Персонализированное обучение

Согласно прогнозам, 65% детей, которые сейчас идут в первый класс, в конечном итоге устроятся работать на вакансии, которых еще не существует. Таким образом, учиться надо будет постоянно. При этом, подбирая предметы, которые нужны лично вам, а не всем окружающим. Это огромная ниша, которая сейчас практически не занята, при этом, стоимость традиционного образования постоянно растет, хотя оно уже и нерелевантно.

Елена Зубарева, глава Ассоциации лидеров устойчивого развития, специально для Delo.ua