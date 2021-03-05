Бизнес 3 часа назад

В офисе или дома: какой формат работы выбирают в украинских компаниях спустя год пандемии

Delo.ua выяснили у представителей разных украинских компаний, какой режим работы они выбрали для себя спустя год пандемии коронавируса и опыт удаленной работы на карантине

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Уже год, как в Украине и во всем мире ввели первый карантин из-за коронавируса, а украинские компании были вынуждены массово отправить своих сотрудников на удаленную работу. Тогда необходимость дистанционной работы застала врасплох бизнес — многим было сложно преодолеть предубеждения против работы на дому, наладить коммуникацию и процессы, которые годами происходили оффлайн.

Но уже к концу 2020 года в домашние офисы перешли 65% украинцев. При этом больше половины позитивно отзывались об "удаленке", радуясь свободному графику, меньшей вероятности заболеть, более высокой продуктивности, экономии времени на дорогу и возможности работать в пижаме. Но 42% все же были недовольны дистанционной работой. Бытовые конфликты, переработки, недостаток живого общения, малоподвижный образ жизни и частые походы к холодильнику — вот главные претензии к удаленке.

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Как обстоят дела с формой работы в украинских компаниях спустя год, изменилось ли отношение к удаленной работе, Delo.ua выяснили непосредственно у их представителей. Мы пообщались с самыми разными компаниями и узнали общее настроение команд — как показала себя дистанционная работа, отразилась ли на эффективности и хочет ли их штат обратно в офис после многих месяцев работы в одеялах, с детьми и питомцами под боком.

Lenovo: сотрудник решает сам

Тарас Джамалов
Тарас Джамалов Генеральный директор Lenovo в Украине
Единственное преимущество удаленки для бизнеса — экономия на аренде офиса. Недостатков больше: исследования показывают снижение вовлеченности у сотрудников, а также увеличение вероятности депрессий и выгораний

В команде Lenovo гибридный режим работы: есть сотрудники, которые работали дистанционно только до июня 2020 года, а есть и те, кто до сих пор работает из дома. Поначалу коллеги даже обрадовались дистанционной работе как дополнительной свободе: удаленный график позволяет самостоятельно распределять время между домашними, семейными делами и рабочими вопросами.

Но уже через несколько недель каждый почувствовал себя в роли "хорошего руководителя" — с одной стороны, ты более свободен и среди дня можешь уделить время личным делам, но с другой — работа теперь всегда с тобой — и в 10 вечера, и даже в выходной день. Такой график подходит не всем: часть команды при первой же возможности вернулась в офис.

Работа нашего офиса всегда сопровождалась частыми командировками, следовательно и дистанционной работой где-угодно — в отелях, коворкингах, поездах и самолетах. Удаленная работа не отразилась на эффективности, так как мы технически, технологически и в разрезе всех процессов на 100% готовы к такому формату. Все сотрудники оснащены производительными и надежными рабочими ноутбуками.

Сложности, конечно, возникали: кто-то работал на даче с медленным интернетом, а кому-то не хватало большого монитора или док-станции, но мы старались помочь и решить эти проблемы. С переходом на удаленный режим работы мы помогли каждому сотруднику оборудовать комфортный рабочий кабинет дома. Конечно, нашим коллегам помогали работать дети и питомцы. Мы не склонны говорить об этом как о сложностях — скорее это факторы, которые позволяют сделать рабочие созвоны более уютными.

Сегодня каждый сотрудник самостоятельно решает где, когда и как ему удобнее работать. В среднем в офисе находятся 50-60% коллег, а еще 25% сотрудников посещают офис от 1 до 3 раз в неделю. Тех, кто работает только удаленно, — абсолютное меньшинство. Единственное потенциальное преимущество дистанционной работы для бизнеса — экономия на аренде или покупке офисных помещений. Недостатков же существенно больше: исследования и опросы показывают снижение вовлеченности в процессы у сотрудников, которые работают дистанционно, а также увеличивается вероятность депрессий и выгораний.

UDP: пандемия как катализатор диджитализации

Дарья Леонова
Дарья Леонова Head of Communications UDP
После локдауна у нас был выбор – вернуться в офис или остаться на удаленке. В первый рабочий день я не ехала в офис – летела. Увидеть в нем улыбающихся под масками людей было ожидаемо. Со временем тенденция только усилилась, продолжили работать из дома до 10% команды

Я работаю в девелоперской компании, мы развиваем крупные инфраструктурные объекты недвижимости в трех городах — Киеве, Львове и Харькове. Наш продукт создается концептуально — в офисе, и физически — на строительных площадках. И если офисная работа на удаленке вполне представляется, то строить здания дистанционно — пока фантастика.

Март, сообщение правительства о полном локдауне во всей стране. Есть пара дней, чтобы организовать дальнейшую жизнь и работу по совершенно новым правилам. В UDP на момент первого локдауна процесс масштабной диджитализации уже был в активной фазе. Пандемия его только ускорила, мы довольно быстро и качественно перевели ключевые процессы в онлайн.

К сожалению, заняться тем же планировали далеко не все наши подрядчики и партнеры, плотно сопряженные в общие процессы. Базовые ЭЦП, электронный документооборот и коммуникация в почте для многих из них оказались чем-то непостижимым, умноженным на человеческую лень и укоренившиеся привычки. В девелопменте, важно понимать, подрядные организации, контрагенты, поставщики, консультанты — все это десятки компаний в разных частях страны и даже мира. Эффективность взаимодействия с ними в очень большой степени влияет на итоговый результат всей нашей команды.

Мы оценили масштаб проблемы и приняли решение не ждать улучшений на стороне, а оказывать всевозможную поддержку партнерам в вопросе перехода в цифру, предложили свою помощь. Даже проводили обучение по работе в софте, прописывали стандарты. И смиренно проявляли терпение.

В команде было ощущение заботы не только про операционку и KPI, но и про эмоционально-психологическую составляющую всего происходящего. Рядом с онлайн-совещаниями и рабочими встречами, благодаря HR, в наших календарях появились абсолютно неформальные и необязательные "к посещению" короткие пятничные видеозвонки. На них всегда присутствовали десятки людей. Мы обсуждали актуальные новости, делились мыслями о перспективах, кто-то присоединялся во время пробежки и показывал парк, кто-то — домашних животных, а кто-то наконец открывал дверь импровизированного домашнего офиса-кухни и в кадре бегали дети с едой. Все это действительно здорово снижало градус общей тревожности.

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После локдауна у нас был выбор — вернуться в офис, или оставаться работать дистанционно. В первый рабочий день после мартовского карантина я не ехала в офис — летела. Увидеть в нем улыбающихся под масками людей было ожидаемо. Сказался недостаток социализации, у многих не оказалось условий для полноценной работы дома. Со временем тенденция только усилилась, поэтому продолжать работать из дома решили до 10% команды.

Newsfront PR agency: время для самообразования и планирования задач

Евгений Нестеренко
Евгений Нестеренко Group Account Director Newsfront PR agency
За год мы поняли для себя, что удаленка работает, но все еще в поиске ее идеального формата и поддержки личного контакта между собой. Теперь для нас это рабочая модель, а офис сейчас выглядит дополнительным преимуществом, местом встреч и переговоров

Конечно, весна 2020 года запомнится надолго. Я руковожу направлением корпоративных и бренд-коммуникаций, а прошлой весной мы как раз работали с несколькими проектами в сфере туризма, разрабатывали коммуникационный план для международной авиакомпании. В один момент всё начало сыпаться, а я почувствовал себя школьником, которого заставили решить сложное уравнение, где вместо одной переменной добавили сразу несколько.

Тяжело было потерять физический контакт между коллегами. Но человек — существо универсальное, особенно если ты работаешь в коммуникациях. Начали приспосабливаться. Я раз в неделю ввёл общие созвоны с командой, а короткие докарантинные беседы в кухне и коридорах офиса заменил на звонки под конец рабочего дня. Иногда мы больше говорили не о работе, а о ремонте дома или о жизни своих хвостатых друзей. Я живу с котом по имени Коди, который каждый раз оживлялся, когда у меня был созвон в Zoom. Иногда было неловко, когда идёт презентация предложения, а к тебе запрыгивает кот. Чаще всего клиенты и партнёры очень понимающе относились и либо не обращали внимания, либо сразу засыпали питомца комплиментами.

Специфика работы в PR-агентстве — это постоянный контакт и коммуникационная поддержка клиентам из разных сфер, культур и стран. За год работы удалённо у нас сложился негласный этикет — на ключевые онлайн-встречи выходим с видео, а микрофон включаем только в момент, когда хочешь что-то сказать. Тогда и сейчас очень помогает видеосвязь. Визуальный контакт хоть немного компенсирует отсутствие личного общения с командой и клиентом.

Мы остались жить в прежнем офисе, хотя сейчас он практически постоянно пустует. Удаленку прежде всего оценили те из коллег, которые только на дорогу тратят больше часа времени. Из плюсов — ушли из жизни ситуации, когда собираешься с командой и мчишься по пробкам на защиту тендера. Теперь это время мы лучше потратим, чтобы созвониться накануне в Zoom и подготовиться к презентации. А сэкономленное время на дорогу в офис и домой лично я уделяю самообразованию и распределению задач на следующий день через отдельный онлайн-планировщик. Его мы с коллегами ввели в работу еще до карантина, но за год теперь не представляю работу без него.

Сейчас мы продолжаем работать удалённо. Коллеги спокойно могут выполнять задачи дома. Чтобы все-таки поддерживать командный дух и живое общение, раз в месяц у нас в офисе проходят лекции в рамках внутреннего образовательного проекта Newsfront University. Можно подключиться и послушать онлайн, но вижу, что часть коллег используют это как возможность увидеться друг с другом "вживую". Также важные онлайн-встречи планируем проводить вместе в офисе, чтобы ничего не отвлекало — ни любимый питомец, ни соседи сверху.

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Мы и до этого уходили от армейского графика работы — каждый из нас мог планировать свой график под загрузку и задачи команды. За год мы просто поняли для себя, что удаленный формат работает. Мы еще в поиске идеального формата удаленной работы и поддержки личного контакта между собой. Что точно можно сказать — удаленка теперь для нас стала рабочей моделью, а офис сейчас выглядит как дополнительным преимуществом и местом встреч и переговоров.

WePlay Esports: принудительно в офис возвращать не будем

Олег Гуменюк
Олег Гуменюк CEO WePlay Esports
Сейчас у нас смешанный формат работы: сотрудники на свое усмотрение определяют, приходить им в офис или нет. Явное преимущество работы онлайн - комфортная домашняя обстановка и экономия времени на дорогу и сборы. Но есть и другая сторона медали – стерлись рамки рабочего графика

Мы в WePlay Esports перевели наших сотрудников на удаленный режим работы в середине марта 2020 года, сразу после того, как ввели общенациональный карантин. Тогда никто не понимал, сколько это может продлиться, поэтому планов по поводу выхода в офис на тот момент мы не строили. Некоторые отделы продолжали приезжать в офис во время карантина: члены команды студии просто физически не могли работать над организацией трансляций турниров из своих домов.

К середине — концу лета 2020 года, когда эпидемиологическая ситуация немного улучшилась, в офис начали возвращаться сотрудники, однако решение приходить или нет было за ними. Состоянием на сегодня наша команда работает в смешанном формате уже практически год. Мы постоянно говорили и продолжаем говорить о важности соблюдения карантинных норм и без лишней надобности просим не контактировать с людьми, в том числе и с коллегами в офисе.

В большей степени сотрудники были рады переходу в онлайн. Прежде всего это связано с тем, что в разгар пандемии большинство компаний не смогли быстро адаптироваться, происходили сокращения и люди теряли работу. В то время как мы просто перевели все в онлайн, не прибегая к сокращениям. Соответственно у людей оставалась постоянная работа, регулярная зарплата, а в то турбулентное время это значило много. Период привыкания к онлайну у людей не был долгим.

Ситуация сложилась таким образом, что часть сотрудников виделась во время организации турниров, которые также перешли в онлайн. Например, благотворительный онлайн-марафон WeSave! Charity Play, собранные с которого средства мы передали в фонды CEPI и GlobalGiving для разработки вакцины против COVID-19 и помощи медикам. Мы готовили этот марафон как раз в разгар пандемии, но, разумеется, придерживались карантинных норм, тестировали присутствующих на локации (их количество было сведено к минимуму) и делали всё, чтобы не допустить распространения вируса. Благодаря этому часть команды медиахолдинга имела возможность общаться, видеться друг с другом. Я думаю, это определенным образом сгладило резкий переход в онлайн.

В первые несколько месяцев после введения карантина эффективность наших сотрудников резко возросла. Никаких особых сложностей с переводом сотрудников на дом не возникало, но разумеется, иногда случались и продолжают случаться различные технические неполадки: отключение интернета или электричества. Я не могу сказать, что это частая практика, скорее точечные случаи.

По поводу координации действий — мы всегда активно использовали корпоративные мессенджеры и другие инструменты, которые помогают синхронизировать работу отделов и сотрудников. Поэтому в этом плане нарушений в коммуникации не возникало, у нас уже был налажен процесс. Мы добавили больше встреч планирования, встреч для определения промежуточных результатов задач, где делимся апдейтами, чтобы все сотрудники знали, какая работа ведется в рамках отдела и компании.

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Сейчас у нас действует смешанный формат работы, который появился в нашей жизни в конце весны: сотрудники на свое усмотрение определяют, приходить им в офис или нет. Явным преимуществом работы в онлайне является комфортная домашняя обстановка. Также — экономия времени, которое раньше тратилось на дорогу до офиса и сборы перед работой. Но вместе с тем есть другая сторона медали — стерлись рамки рабочего графика. Человек встает утром с кровати и уже работает возле компьютера, нет четкой временной структуры: здесь я просыпаюсь и собираюсь на работу, здесь я еду на работу, а здесь — начинаю и заканчиваю работать.

На данный момент мы не планируем вводить директивные правила и после окончания общенационального карантина принудительно возвращать всех сотрудников в офис. Скорее всего продолжим работать в смешанном формате. К тому же, после недавнего вступления в силу закона Украины №4051 о дистанционной работе, смешанный формат станет самым оптимальным вариантом для компаний. Но будем смотреть на ситуацию с COVID-19 в Украине и мире, возможно, все поменяется.

EPAM: можно из дому, а можно и в режиме hoteling

Степан Митиш
Степан Митиш Старший директор по разработке, руководитель киевского и винницкого офисов EPAM
В удаленной работе мы видим большие перспективы. Так, мы начали ее внедрение в бизнес-модель компании еще за полтора года до начала пандемии. Такой формат не повлиял ни на качество, ни на скорость работы. Наоборот, ряд проектов демонстрирует рост продуктивности

С марта 2020 года 98% специалистов компании перешли на удаленную работу. EPAM была достаточно хорошо подготовлена к такому переходу: мы активно инвестировали в развитие цифровой инфраструктуры компании, развивали платформу, благодаря которой специалисты могут сотрудничать с нами из любой точки мира. Полный переход на "удаленку" нам удалось произвести за 48 часов. Переход был достаточно гладким, с какими-то проблемами мы не столкнулись. Наоборот, очень многие давно ждали возможности работать из дома.

Есть категория людей, которые по ряду причин не могут комфортно и эффективно работать в домашних условиях. Причин может быть много: маленькие дети, существенные ограничения в жилой площади, личные предпочтения. На сегодня доля таких специалистов незначительна. Если специалисту работа из дома приносит дискомфорт, он может продолжить работу в одном из наших дежурных офисов. С началом пандемии мы запустили специальный режим "hoteling" — можно забронировать за собой рабочее место, которое предусматривает необходимую социальную дистанцию. Однако подавляющее большинство специалистов предпочитают работать в домашних условиях.

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С началом пандемии некоторые клиенты не поддерживали идею перехода на удаленную работу — все-таки для подавляющего большинства данный формат был непривычен. Однако спустя короткое время всем стало ясно, что новая модель никак не влияет на продуктивность и конечные результаты. Пандемия разрушила многие сложившиеся за десятилетия понятия о работе, ее организации и эффективности.

С точки зрения работы со специалистами, то, исходя из нашего опыта, новые условия наоборот способствовали всеобщему сплочению внутри компании, желанию коммуницировать и обмениваться опытом и информацией друг с другом. Мы максимально поддерживаем такую тенденцию: проводим регулярные онлайн-встречи с менеджментом как в масштабе Украины, так и отдельных проектов и команд; выпускаем множество внутренних рассылок, дайджестов; организовываем дополнительные тренинги и курсы, проводим онлайн мероприятия по интересам.

Последнее исследование среди наших специалистов показало, что индексы вовлеченности и лояльности демонстрируют стабильный рост. Сплоченность команд растет, что однозначно позитивно влияет на эффективность работы. Мы внимательно следим за тем, чтобы наши коллеги не перерабатывали в новых условиях, поддерживали здоровый баланс между работой и личной жизнью. Направление wellbeing сегодня является важным для компании — мы запускаем специальные курсы и тренинги, посвященные тайм-менеджменту, поддержке work/life balance, предотвращению эмоционального выгорания.

Вместе с этим все-таки есть и один настораживающий тренд, который касается многих бизнесов, перешедших на удалённую модель. Сплотить абсолютно незнакомых людей, тех, которые начали сотрудничество с компанией уже в период удаленной работы, несколько сложнее. Для их вовлечения и построения лояльности нужны новые инструменты и подходы, которые мы сегодня активно изучаем и пробуем.

В удаленной работе мы видим большие перспективы. Мы начали внедрение "удаленки" в бизнес-модель компании еще за полтора года до начала пандемии. Удаленная работа не повлияла ни на качество, ни на скорость работы. Наоборот, ряд проектов демонстрирует рост продуктивности, которую отмечают и наши клиенты. Специалисты могут проводить больше времени с семьей, уделять внимание собственному развитию, вместо того, чтобы тратить его на дорогу в офис и домой. Это также дает позитивный эффект. Уверен, что после завершения этого непривычного периода нашей жизни, многие захотят продолжить работать из дома, количество "удаленщиков" будет только расти.

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Считаю, что будущее бизнеса креативной экономики за гибридной моделью сотрудничества, где у специалиста есть возможность выбирать, какой формат взаимодействия с компанией больше подходит под его темп и образ жизни. Так, мы запустили EPAM Anywhere — онлайн-платформу, которая позволяет работать с компанией полностью удаленно, находясь в любой точке страны, без привязки к офису или локации.

Уже в 2019 году результаты исследования The Deloitte Global Millennial Survey четко указывали на предпочтение в gig экономике и гибкой рабочей среде у молодого поколения. Пандемия только ускоряет этот переход. Поэтому бизнесу, который хочет оставаться привлекательным для талантов в будущем, нужно уже сейчас работать над внедрением гибкого сотрудничества, среди которого и полностью удаленная работа со всей необходимой инфраструктурой.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua

Источник заглавного и иллюстративных фото: Depositphotos

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