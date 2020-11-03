Рада поддержала в первом чтении урегулирование удаленной работы

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4051 об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы. Как передает "Интерфакс-Украина", за него проголосовали 311 депутатов.

Документ предусматривает разделение понятий дистанционной и надомной работы, вводит понятие гибкого рабочего графика и вводит возможность совмещения дистанционной работы и работы в обычном режиме на рабочем месте.

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Законопроектом предлагается возложить на собственника или уполномоченный орган обязательства обеспечить безопасные условия работы и предусмотреть право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте проживания или другом месте, где сотрудник по своему выбору будет выполнять рабочие обязанности.

Предусматривается, что сотрудник должен быть ознакомлен в письменной форме или через электронный документооборот с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, оповещениями и другими документами.

Также законопроект предлагает разрешить дистанционное ознакомление сотрудника с требованиями по охране труда, в частности, по видеосвязи.

Законопроект был подан в начале сентября 32 депутатами, в числе которых глава профильного комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа").

Отметим, что недавнее исследование онлайн-сервиса "OLX Работа" показало, что удаленным сотрудникам работодатели готовы платить больше, чем офисным.

Напомним также, что Microsoft позволит сотрудникам полностью переходить на "удаленку" даже после карантина.