IT и Телеком 1 час назад

Microsoft позволит сотрудникам полностью переходить на "удаленку" даже после карантина

Microsoft теперь позволит сотрудникам свободно работать из дома до 50% времени в неделю или полностью перейти на удаленную работу

Фото: pxfuel.com Фото: pxfuel.com
Фото: pxfuel.com

Американская корпорация Microsoft разрешит некоторым сотрудникам компании работать из дома даже после снятия карантинных ограничений и открытия офисов.

Об этом сообщает The Verge, ссылаясь на внутренний документ, в котором описывается "гибридное рабочее место" и планы работы компании на будущее.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что Microsoft теперь позволит сотрудникам свободно работать из дома до 50% времени в неделю или полностью перейти на удаленную работу.

При этом сотрудники, которые выберут второй вариант, потеряют закрепленное рабочее место в офисе, но все равно смогут в любой момент зайти в него и поработать за свободным столом.

"Пандемия COVID-19 заставила всех нас думать, жить и работать по-новому. Мы предложим максимальную гибкость для поддержки индивидуальных стилей работы, при этом уравновешивая потребности бизнеса и обеспечивая соблюдение нашей культуры", — отметил в записке для сотрудников главный специалист по персоналу Microsoft Кэтлин Хоган.

Предполагается, что сотрудникам также будет разрешено свободно переезжать внутри страны или даже попытаться переехать за границу, если удаленная работа возможна для их роли в компании.

Читайте также:
Изменить все: какими качествами должна обладать эффективная удаленная команда

Как отмечается, Microsoft будет покрывать расходы на домашний офис для постоянных удаленных сотрудников, но любой, кто решит переехать из офиса Microsoft, должен будет оплатить свои расходы на переезд.

В то же время в корпорации назвали несколько должностей, для которых по-прежнему требуется доступ в офисы компании. Это, в первую очередь, сотрудники аппаратных лабораторий, центров обработки данных и очного обучения.

Как показало социологическое исследование компании Salesforce, в долгосрочной перспективе 64% работников хотят проводить хотя бы несколько часов в офисе, магазине, на заводе или на другом рабочем месте, а не работать полностью удаленно.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Киев отказался отправлять школьников на каникулы с 15 октября, как хочет Минобразования
Киев отказался отправлять школьников на каникулы с 15 октября, как хочет Минобразования
В Украине могут фиксировать до 8000 случаев коронавируса в день к концу октября — ученые
В Украине могут фиксировать до 8000 случаев коронавируса в день к концу октября — ученые
В 2020 году Huawei стала самым дорогим в Китае производителем электроники
В 2020 году Huawei стала самым дорогим в Китае производителем электроники
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Переболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

  3. Масштабный пожар на Закарпатье: горела лыжная фабрика в Мукачево (ФОТО)

  4. ПриватБанк продал на аукционах половину своих нефтебаз

  5. Киев отказался отправлять школьников на каникулы с 15 октября, как хочет Минобразования

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...