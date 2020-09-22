Гибридное рабочее место: как сотрудники видят организацию труда после пандемии

Компания Salesforce опросила более 3500 человек по всему миру, чтобы проверить, как работники видят перспективы возвращения к нормальной работе. Поскольку предприятия, правительства и города находятся на разных этапах открытия, проводится постоянная оценка того, что безопасно, а что нет, и как будут выглядеть следующие недели, месяцы и годы.

Каждые две недели Salesforce Research проводит опрос населения в целом, чтобы выяснить, как потребители и рабочая сила относятся к пандемии COVID-19. Ниже приведены некоторые ключевые ответы респондентов со всего мира.

Основными проблемами являются пять проблем: долгосрочное и краткосрочное финансовое положение, безопасность работы, физическое и психическое здоровье.

В долгосрочной перспективе 64% работников хотят проводить хотя бы несколько часов в офисе, магазине, на заводе или на другом рабочем месте, а не работать полностью удаленно. А вот 43% работников говорят, что им четко сообщили о плане возвращения к работе.

52% работников (и 59% миллениалов) сообщают, что чувствуют себя комфортно при необходимости делиться личной информацией, в том числе, данными о здоровье и контактах, для обеспечения безопасности на рабочем месте. 72% человек, работающих в городах, по-прежнему предпочитают работу в городе, а не в пригороде.

Гибридная рабочая модель

Поколение Z скоро станет крупнейшим сегментом рабочей силы, и они заинтересованы в гибридном подходе к работе — разделение времени между домом и работой. 74% представителей поколения Z предпочли бы либо работать дома, либо частично работать дома, а частично на рабочем месте.

При этом 37% респондентов даже после пандемии хотели бы продолжать работать полный рабочий день из дома, а 64% хотели бы часть времени работать дома, а часть вне его. И лишь 32% работников считают, что их работодатели уменьшат или вообще откажутся от офисных помещений.

Планы возвращения

Только 45% респондентов считают, что их работодатели готовы вновь открыть свои рабочие места. 43% работников имеют четкую информацию о плане возвращения к работе. Полная готовность зависит от отрасли. Лучше всего с точки зрения четких коммуникаций и наличия плана возвращения показывают себя отрасли: финансовые услуги, производство, товары широкого потребления, розничная торговля и некоммерческие организации. Например, в сфере здравоохранения только 48% респондентов заявили, что получили четкие сообщения о плане возвращения к работе.

Мониторинг здоровья

По словам респондентов, улучшение качества очистки помещений и снижение производительности являются основой любой стратегии возвращения к работе. Офисные работники особое внимание уделяют отслеживанию контактов, тогда как заводские рабочие и работники розничной торговли больший акцент делают на ежедневные проверки состояния здоровья.

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Что касается отслеживания контактов, 52% работников спокойно относятся к необходимости делиться личной информацией, такой как данные о здоровье и контакты, для обеспечения безопасности на рабочем месте. Миллениалы наиболее охотно делятся этой информацией (59%), в то время как бэби-бумеры меньше склонны к такой откровенности (40%).

Например, 70 % работников поколения Z и 68% миллениалов, не сильно переживают по поводу себя или своей семьи в связи с возвращением на работу, в то время как среди бэби-бумеров только 35% спокойно относятся к этому событию.

Поездки на работу

Некоторые работники высказывают опасения по поводу поездок на работу. Исследование показало, что доля пассажиров, пользующихся общественным транспортом, упадет на 29% — с 24% до 17% — когда люди вернутся на свои рабочие места. Ожидается, что доля людей, перемещающихся на автомобиле, вырастет с 60% до 61%, что вряд ли объясняет прогнозируемое снижение числа пассажиров общественного транспорта. Некоторые работники планируют увеличить использование мотороллеров, мотоциклов или ходить пешком.

67% работников несколько обеспокоены необходимостью ездить на работу во время пандемии (это 81% тех, кто ранее пользовался общественным транспортом). Работники, пользующиеся услугами перевозчиков, ожидают, что частота и качества очищающих мероприятий будет улучшено, будет предоставляться жидкость для дезинфекции рук и одноразовые маски.

Работа в городе

75% респондентов, работающих в городе, говорят, что они по-прежнему предпочитают городскую рабочую среду по сравнению с пригородными районами. 74% тех, кто живет в городах, продолжают считать эти места предпочтительными для жизни, особенно миллениалы и работающие представители поколения Z. 40% городских жителей говорят, что городская жизнь утратила свою привлекательность.

Среди тех, кто работает в городе, 49% говорят, что работать в городе без дополнительных преимуществ, таких как рестораны, не имеет смысла. 51% работников, ссылаясь на то, что значительно сократилось расстояние между их домами и рабочими местами, предлагает новую модель распределения работников, которая будет распространяться на пригородные районы.

Работа дома должна увеличивать автономию сотрудников, а не расширять полномочия компании в их личном пространстве. Кроме того, компаниям пора прекратить использовать слово "удаленный". Лучше переименовать это в "Working From Here".

Результаты опроса позволяют предположить, что рабочее место в будущем будет гибридным — дом, офис или "здесь" (любое другое место, удобное для работника и не мешающее ему выполнять свои функции). Возможно, самый большой урок 2020 года для бизнеса заключается в том, что для многих сотрудников работа — это не место. Работа — это результат.