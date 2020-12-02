Две трети интернет-пользователей в Украине перешли в 2020 году на удаленку — исследование

YouScan и Ipsos провели исследование отношения к удаленной работе украинских интернет-пользователей. При исследовании с января по сентябрь анализировались с помощью системы мониторинга и аналитики YouScan сообщения в соцсетях, на форумах, в блогах и других сайтах — всего более 500 тысяч источников. Для анализа выбрали случайным образом 2 095 упоминаний.

В свою очередь, Ipsos проводила с 23 марта по 5 июня онлайн-опрос пользователей путем анкетирования. Опрашивались жители подконтрольных территорий Украины в городах с населением от 50 тысяч жителей.

При этом, судя по сообщениям в соцсетях, 87% пользователей продолжали работать и лишь 11% остались без дохода. При опросе же всего 56% заявляли, что продолжают работать, а без заработка остался 41%.

Авторы 65% упоминаний в интернете по данной теме писали, что из-за карантина начали работать удаленно, 15% — продолжили работу из дому, 6% — остались без работы, 5% — продолжили работу в офисе, 5% — перешли на частично удаленный режим, 3% — ушли в неоплачиваемый, а 2% — в оплачиваемый отпуск.

При этом две трети тех, кто обсуждал эту тему были женщинами и лишь треть — мужчинами. Подавляющее большинство составили женщины в возрасте 25-44 лет.

71% анализировавшихся упоминаний об удаленном режиме работы были нейтральными, 17% — негативными, 12% — позитивными. Таким образом, среди эмоционально окрашенных сообщений 58% выражали позитив, 42% — негатив.

Среди таких сообщений от женщин лишь 53% были негативными, а вот мужчины жаловались на дистанционную работу чаще — в 65% случаев. При этом 25% упоминаний составлял юмористический контент.

Недостатками такого режима чаще всего назывались сложности из-за бытовых конфликтов, более низкая продуктивность работы, появление переработок, недостаток живого общения, малоподвижный образ жизни и потребление большого количества еды.

Преимуществами "удаленки" чаще называли более свободный график, снижение рисков заражения коронавирусом, возможность работы из любого места, более высокая продуктивность работы, экономия времени на дорогу и отсутствие дресс-кода.

Отметим, что в начале ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы.

Документ, в частности, предусматривает разделение понятий дистанционной и надомной работы, вводит понятие гибкого рабочего графика и вводит возможность совмещения дистанционной работы и работы в обычном режиме на рабочем месте.