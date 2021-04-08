Втекти від локдауну. Скільки зараз коштує оренда або купівля заміського будинку під Києвом

Введення чергового локдауну у столиці оживило попит на житло у приміській зоні. Кількість бажаючих орендувати будиночок у якомусь населеному пункті неподалік Києва значно збільшилася. Шукають житло кияни не тільки через агентства нерухомості (АН), але й навіть у місцевих групах соцмереж. Оголошення типу "Адекватна сім’я з дитиною шукає будинок або котедж для оренди" зараз там не рідкість. При тому, якщо іще два роки тому назад під такими оголошеннями з’являлося кілька варіантів із пропозиціями, зараз таких пропозицій практично немає.

Тим часом, поодинокі оголошення в тих таки місцевих групах соцмереж з пропозицією "здам житло" подеколи вражають і самою ціною оренди за пропоноване житло, і висунутими вимогами до самого орендаря.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Як наприклад, ось тут: "Здається в оренду 1/2 будинку з окремим входом, площею 95 квадратних метрів в КМ "Міжріччя". На першому поверсі затишна кухня-вітальня, з виходом на терасу, робочий камін та піч, кімната для гостей. На другому поверсі дві спальні, з однієї доступ до балкона, душ з ванною кімнатою. Будинок розташований у котеджному містечку зі своєю інфраструктурою: школа, дитячі садки, магазини (5 хвилин їзди до супермаркету "Фора"), спортивні майданчики, громадський транспорт. Красиве розташування будинку дозволить насолодитися чудовими краєвидами Десни, прогулятися парковою зоною та відпочити від метушні міста. Здам будинок на довгий період — 18000 грн/місяць, на літо — 23000 грн/місяць (електрика, газ — лічильник). Перевагу надаємо сім’ї без дітей. Телефонуйте, чекаємо на огляд!".

В АН "Park Lane" розповідають, що орендувати цілий будинок в передмісті Києва (до 20 км від столиці) можна з бюджетом від 22400 грн/місяць. Такі будинки в основному пропонуються в Києво-Святошинському, Бориспільському, Броварському районах. Це дачі і невеликі будинки площею в середньому 120-150 квадратних метрів. Найбільш дорогі пропозиції сьогодні — 2000-2500 дол/міс. Це об'єкти з басейном, будиночком для гостей, садом, земельною ділянкою від 10 соток.

Купувати заміську нерухомість цьогоріч також обійдеться дорожче, аніж це було іще до початку введення карантинних обмежень весною минулого року. "За рік ціни на будинки в передмісті Києва в гривнях збільшилися на 8,9%, в доларах — на 10,1%", — каже в коментарі Delo.ua керівник компанії Perfomance Management Сергій Сароян. Він також зазначає, що з початку цього року станом на початок квітня середня вартість квадратного метра заміського житла збільшилася на 3% до 23 511 грн. У доларовому еквіваленті середньозважена ціна збільшилася на 5,2%, до 846 дол/квадратний метр (близько 2% зростання цін).

Мінімальний бюджет, за який можна купити житлову нерухомість в передмісті Києва, в АН "Park Lane" називають на рівні 50 тисяч доларів. "Це буде будинок або дача площею 50-70 квадратних метрів у Вишгородському, Броварському, Бориспільському районах", — кажуть там.

Середній бюджет для покупки заміського житла в агентстві нерухомості визначають на рівні 150-170 тисяч доларів. Це будинки, площею від 150 квадратних метрів, які розташовані максимально близько від Києва.

Найдорожчі пропозиції заміської нерухомості в основному зосереджені в селі Козин (Конча-Заспа), в Обухівському районі, і можуть пропонуватися за вартістю 6-9 млн доларів. "Будинки високого цінового сегмента відрізняються сучасною архітектурою, вишуканим дизайном інтер'єру, високотехнологічні і забезпечують комфортне проживання там в будь-який час року. Також передбачені різноманітні варіанти відпочинку і проведення дозвілля для власників або орендарів будинку і їх гостей: басейн, тенісний корт, зона барбекю, свій вихід до річки і облаштованого пляжу, сауну, кінотеатр і багато іншого", — розповідають у Park Lane.

Зростання вартості як оренди житлової нерухомості за межами Києва, так і її покупки пояснюється зменшенням пропозиції і збільшенням попиту. "За даними різних інтернет-ресурсів з продажу нерухомості за рік пропозиція будинків під Києвом зменшилася на 32%", — каже Сергій Сароян.

Попит на придбання приміського житла в усіх сегментах (багатоквартирні будинки, садиби, таунхауси тощо), за словами президента Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Піти, за рік зріс в середньому на 10-15% залежно від локації — відстані від Києва та рекреаційних можливостей. "Оренда житла в передмісті так само була досить жвавою: з 2020 року по тепер охочих винайняти оселю чи будинок побільшало на 20%", — зазначає він у коментарі Delo.ua.

Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, то тут Юрій Піта зауважує, що незважаючи на те, що офіційний локдаун оголошено до 2 тижнів, ніхто достеменно не знає, наскільки його можуть подовжити. В зв’язку з цим люди досить охоче "увімкнулися" в процес пошуку житла не на 10 днів, а на 2-3 місяці, тобто на весь літній період.

Саме зростання попиту співвідноситься із самою вартістю. "Якщо попит переважатиме пропозицію на 10-15%, то відповідно ціна на житло під оренду може зрости щонайменше на 20-25%. При збереженні балансу між попитом і пропозицією ціни лишаться більш-менш сталими: в окремих локаціях з багатою рекреацією та на відстані до 10-15 км від Києва зростання цін може бути в межах 10%", — прогнозує Юрій Піта. Суттєво зрости через збільшення попиту ціни на заміське житло, за його словами, можуть вже за 2 тижні.

Про те, що динаміка зростання цін збережеться, незважаючи на слабкість гривні і негативні очікування щодо динаміки економіки, говорить і Сергій Сароян. Він вважає, що потенціал великих заробітків для рієлторів все ще попереду.

Цікавитися нерухомістю за містом, на думку експерта, будуть ті, хто повернувся з-за кордону (заробітчани), та ті, хто, маючи можливість працювати дистанційно, хочуть переїхати з квартири, і приїжджі з інших реґіонів.

Сам портрет орендаря і покупця заміського житла Юрій Піта називає майже тотожними і змальовує так: "Переважно це аудиторія віком 25-45 років, що має можливість працювати дистанційно та їхня робота майже не залежить від зовнішніх обставин — маю на увазі жорсткі карантинні обмеження. Люди цієї вікової категорії становлять понад 60-65% всього попиту на житло в передмісті".

В контексті зростання попиту на заміське житло президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України додає, що попит на оренду також буде залежати від того, чи закриють державні кордони. "Якщо країна знову буде в режимі "ґетто", то ті, що мають можливість податися за кордон та винайняти житло, приміром, в Іспанії чи Італії, залишаться в країні і шукатимуть тут найкращі для себе варіанти. Проте, зрозуміло, не лише від наших кордонів, а й від режиму в’їзду в інші країни буде залежати попит на заміську нерухомість", — говорить він.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua

Фото: Depositphotos