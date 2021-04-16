Бизнес 10 минут назад

Как сделать так, чтобы сотрудники относились к бизнесу как к своему?

Топ-менеджеры говорят о корпоративной миссии, требуя отдачи, но при этом контролируют деятельность сотрудников как малых детей и не дают им возможности проявить инициативу и взять на себя ответственность

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Практически каждый собственник или топ менеджер мечтает, чтобы сотрудники относились к бизнесу как к своему — были вовлечены, экономны, переживали за результат и за каждую копейку, беспокоились о долгосрочных результатах.  Когда этого нет — у бизнеса часто бывают проблемы, особенно в кризис.

Есть у топ-менеджмента и вторая мечта – минимизировать влияние человеческого фактора — то есть создать условия и ограничения для сотрудников таким образом, чтобы они не могли особенно много испортить. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Не кажется ли вам, что в этих мечтах есть противоречие? Они не дополняют друг друга, а именно создают конфликт, который отражается затем в корпоративной культуре. Результатом таких двойственных чувств становится то, что компания, требуя доверия, демонстрирует недоверие. 

Топ-менеджеры говорят о корпоративной миссии, требуя отдачи. При этом контролируют деятельность сотрудников как малых детей. Не дают возможности проявить инициативу, взять на себя ответственность. Очень часто призывы и лозунги звучат цинично именно потому, что не соответствуют реальности. Декларируемые ценности сильно отличаются от реальных ценностей, которые царят на курилке и в неформальных чатах. 

В этой статье мы обсудим, как же все таки сделать так, чтобы сотрудники относились к бизнесу как своему?  

Что же означает быть собственником? Быть собственником бизнеса – это нести ответственность, иметь право принятия решений, делить вознаграждение, а личные цели должны сходиться с целями компании. 

Общность ответственности требует общности полномочий и вознаграждения. Это все порождает вовлеченного сотрудника  мотивированного выполнять свою работу как можно лучше.  Не просто хорошо, а делать экстра, прикладывать сверхнормативные усилия. 

И вот именно вовлеченность и есть тем огнем, который имеют собственники, и который они так хотят видеть и в своих подчиненных. 

А что у вас? Прежде чем суетиться и бежать вовлекать своих сотрудников всегда нужно продиагностировать текущее положение ситуации в вашей компании. 

Каковы симптомы не вовлеченных сотрудников? 

1. Сотрудники не бережливы. Они с радостью расходуют ресурсы компании (бензин, бумагу, репутацию, клиентскую базу). 

2. Сотрудники не открыты. Они не дают обратной связи ни хорошей, ни плохой. В лучшем случае они жалуются.

3. Много или вовсе нет конфликтов.  В организации много конфликтов с направленностью на доказательство правоты либо нет конфликтов вообще (то есть конфронтации избегают из боязни или равнодушия).

4. Высокая текучесть персоналаОсобенно из новых. Люди сбегают, столкнувшись с трудностями и не видят смысла и ценности в их преодолении.

Что же делать? 

Прежде всего — диагностику. Сначала удостоверьтесь, не перекладываете ли вы проблему неэффективной бизнес модели на проблему с вовлеченностью. Померяйте вовлеченность сотрудников и проанализируйте ответы. В основном сейчас используется опросник по методологии Gallup, но мы в DEVELOR используем более сложную методику, опираясь не только на оценку заданных критериев, но и на их важность для каждого сотрудника. 

Далее — ищите решение. Сконцентрируйтесь не на "плохих сотрудниках", а на себе: 

Вовлеченное лидерство. Демонстрируйте такое поведение, которое хотите видеть у своих работников. Будьте открыты, делитесь информацией со своими сотрудниками и давайте им возможность проявить инициативу. Развивайте менеджеров, ведь именно они есть моделями для подражания для ваших сотрудников.

Принятие решений. Создайте культуру сбора идей, приветствуйте идеи, направленные на увеличение доходов и снижение расходов. Создайте условия, при которых все сотрудники, начиная от уборщицы, могут сгенерировать такую идею, и она будет рассмотрена. Отличным мотивирующим факторов для креатива будет внедрение озвученных инициатив, при этом не бойтесь давать полномочия инициаторам.

Обратная связь. Запрашивайте обратную связь и предоставляйте ее другим. Только так вы сможете исправить собственные ошибки и помочь исправиться другим. Обратная связь должна быть рутинной частью обсуждения в группе, а не чем-то, что накапливается и передается только выборочно. Создайте культуру уважительного и вдумчивого обсуждения работы всех членов группы.

Двусторонняя коммуникация. Будьте готовы выслушать ответное мнение и побуждайте персонал вступать в общение с руководством компании. Говорите с людьми, обсуждайте вопросы, которые их беспокоят и помогайте с решением проблем.

"Рука на пульсе" коллектива. Следите за взаимоотношениями в команде, вы должны быть готовы предотвратить любые конфликты, отреагировать на просьбы и недовольства. Обращайте внимание на отношения между людьми в группе и естественную динамику, которая проявляется, когда они работают друг с другом.

Совместные результаты. Общие успехи, пусть даже самые незначительные на первый взгляд, надо праздновать совместно с персоналом. Создайте систему мотивации, делитесь процентами и акциями.

Возможность личного развития. При организации тренингов ставьте провайдерам реальные, а не абстрактные цели. Проводите обучение не для "мотивации", а для того, чтобы сотрудники реально развивались и понимали, что это развитие им полезно.

Материальное обеспечение сотрудников. Чтобы думать о работе, нужно перестать думать о выживании. Позаботьтесь о том, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно и ни в чем не нуждались. Работники будут приносить вашей компании пользу, пока она будет приносить пользу им.

Думайте о расходах. Стимулируйте не только получение доходов, но и экономию расходов, в том числе и расходов ресурсных, и расходов времени. 

Однако помните, быстрых и простых решений нет. Культура и ценности — процесс сложный. И подходить к процессу разжигания внутреннего огня вовлеченности нужно комплексно и с умом. Нет, не бежать повышать всем зарплату и принуждать к предоставлению обратной связи. Не забывайте о диагностике и системности. И лучше привлекайте знающих провайдеров.

Текст подготовлен командой компании DEVELOR, специально для Delo.ua

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В TikTok, Netflix і Google розкажуть українському бізнесу, як вийти на міжнародний рівень
В TikTok, Netflix і Google розкажуть українському бізнесу, як вийти на міжнародний рівень
Дайджест деловой женщины WoMo опубликовал результаты рейтинга "Женское лидерство"
Дайджест деловой женщины WoMo опубликовал результаты рейтинга "Женское лидерство"
Від широких карантинних обмежень страждають насамперед працівники з малими доходами, — УРБ
Від широких карантинних обмежень страждають насамперед працівники з малими доходами, — УРБ
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Николаевскую бизнес-леди задержали, подозревая в пытках двух греков ради квартир (ВИДЕО)

  3. НАТО и США объявили о полном выводе войск из Афганистана с 1 мая

  4. Руководители НБУ хранят большую часть своих сбережений в заграничных банках

  5. Аннексия Крыма: Украина арестовала еще 12 самолетов РФ за полеты на полуостров

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...