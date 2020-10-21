Минюст США подал в суд на Google из-за монополизации рынка

Министерство юстиции США вместе с генеральными прокурорами 11 штатов подали 20 октября в суд округа Колумбия на корпорацию Google за нарушение антимонопольного законодательства на рынке поиска информации и поисковой рекламы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как утверждается в жалобе, Google незаконно поддерживает монополию в этой сфере благодаря заключению эксклюзивных соглашений, запрещающих предустановку любой конкурирующей с ним поисковой службы, и соглашений, заставляющих предварительно устанавливать его поисковые приложения на наиболее видные места на мобильных устройствах и делать их недоступными для удаления независимо от предпочтений потребителя.

Также нарушением называются соглашения с Apple, предусматривающие, что Google по умолчанию устанавливается поисковой системой в популярном браузере Apple Safari и других поисковых инструментах Apple.

Кроме того, корпорации вменяется покупка предпочтительного режима использования ее поисковой системы на устройствах, в веб-браузерах и других точках доступа к поиску, что создает постоянный самоусиливающийся цикл монополизации рынка.

В ведомстве отмечают, что эти и другие методы работы Google вредят конкурентности рынка и самим потребителям, снижая способность других компаний развиваться, конкурировать и дисциплинировать тем самым поведение монополиста.

При этом снижается и качество поиска, в том числе по таким параметрам как конфиденциальность, защита данных и использование данных о потребителях. В американском минюсте также констатируют, что подавляя конкуренцию в рекламе, Google может взимать с рекламодателей больше, а заботиться о качестве услуг меньше, чем мог бы себе позволить на конкурентном рынке.

Напомним, накануне стало известно, что Google сворачивает сервис поиска близких людей.

В то же время Google запускает автономного "умного" робота для анализа посевов на полях.