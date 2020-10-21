Экономика 40 минут назад

Минюст США подал в суд на Google из-за монополизации рынка

Американские прокуроры озаботились чрезмерной монополией интернет-гиганта

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство юстиции США вместе с генеральными прокурорами 11 штатов подали 20 октября в суд округа Колумбия на корпорацию Google за нарушение антимонопольного законодательства на рынке поиска информации и поисковой рекламы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как утверждается в жалобе, Google незаконно поддерживает монополию в этой сфере благодаря заключению эксклюзивных соглашений, запрещающих предустановку любой конкурирующей с ним поисковой службы, и соглашений, заставляющих предварительно устанавливать его поисковые приложения на наиболее видные места на мобильных устройствах и делать их недоступными для удаления независимо от предпочтений потребителя.

Кратко и по делу в Telegram

Также нарушением называются соглашения с Apple, предусматривающие, что Google по умолчанию устанавливается поисковой системой в популярном браузере Apple Safari и других поисковых инструментах Apple.

Кроме того, корпорации вменяется покупка предпочтительного режима использования ее поисковой системы на устройствах, в веб-браузерах и других точках доступа к поиску, что создает постоянный самоусиливающийся цикл монополизации рынка.

Читайте также:
Google научился искать песню, текст которой вы забыли

В ведомстве отмечают, что эти и другие методы работы Google вредят конкурентности рынка и самим потребителям, снижая способность других компаний развиваться, конкурировать и дисциплинировать тем самым поведение монополиста.

При этом снижается и качество поиска, в том числе по таким параметрам как конфиденциальность, защита данных и использование данных о потребителях. В американском минюсте также констатируют, что подавляя конкуренцию в рекламе, Google может взимать с рекламодателей больше, а заботиться о качестве услуг меньше, чем мог бы себе позволить на конкурентном рынке.

Напомним, накануне стало известно, что Google сворачивает сервис поиска близких людей.

В то же время Google запускает автономного "умного" робота для анализа посевов на полях.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Google сворачивает сервис поиска близких людей
Google сворачивает сервис поиска близких людей
США предъявили российским хакерам обвинения в атаке на энергообъекты Украины в 2015-2016
США предъявили российским хакерам обвинения в атаке на энергообъекты Украины в 2015-2016
"Датагруп" стала лучшим интернет-провайдером 2020 года — результат конкурса
"Датагруп" стала лучшим интернет-провайдером 2020 года — результат конкурса
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Узаконить домохозяек: как и зачем депутаты хотят признать домашний труд работой

  3. Украина побила печальные рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19

  4. Эпидемия коронавируса в Украине завершится не ранее 2022 года — Госпотребслужба

  5. Людей с температурой будут изгонять с избирательных участков — Минздрав

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...