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АПК 30 минут назад

Google запускает автономного "умного" робота для анализа посевов на полях

Агро-робот может спрогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур и понять, сколько пестицидов и удобрений стоит использовать

"Умные" агро-роботы от Google. Фото: Alphabet "Умные" агро-роботы от Google. Фото: Alphabet
"Умные" агро-роботы от Google. Фото: Alphabet

Американская корпорация Google надеется адаптировать сельское хозяйство к изменениям климата при помощи автономного робота с технологией искусственного интеллекта.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Указано, что робот приводится в действие солнечными батареями.

При этом для сбора данных он использует камеры и датчики. Это помогает спрогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур и понять, сколько пестицидов и удобрений стоит использовать.

Как отмечается, "умный" агро-робот уже был протестирован на соевых и клубничных полях в США.

Также в Google отмечают, что его более крупная цель — выявить новые виды растений, которые могут быть использованы для потребления человеком и устойчивы к изменению климата.

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"Интенсивное выращивание всего лишь нескольких разновидностей растений делает нашу пищу уязвимой для вредителей, болезней и изменяющегося климата. Со временем это также истощает почву, снижает разнообразие микробиома и способность накапливать углерод", — заявила команда разработчиков.

Ранее корейский автопроизводитель Hyundai Motor Group анонсировал создание отдельного подразделения New Horizons Studio, которое будет заниматься необычными средствами передвижения Ultimate Mobility Vehicles (UMV).

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