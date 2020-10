Hyundai планирует открыть подразделение по производству роботов-автомобилей (ВИДЕО)

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor Group анонсировал создание отдельного подразделения New Horizons Studio, которое будет заниматься необычными средствами передвижения Ultimate Mobility Vehicles (UMV).

Как сообщили в компании, новые роботизированные автомобили будут предназначены, в первую очередь, для клиентов, которым необходимо путешествовать по сложной местности и бездорожью, в том числе, по местам, где простой транспорт никогда раньше не ездил.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В качестве яркого примера подобного устройства компания приводит шагающий колесный электромобиль Hyundai Elevate, способный ездить, ходить и карабкаться по пересеченной местности.

"Транспортное средство не полагается исключительно на колеса и, как ожидается, будет решать сложные дорожные ситуации — например, автомобиль с роботизированными ногами может спасти жизни, поскольку он будет первым реагировать на стихийные бедствия; или помогать людям, у которых нет доступа к пандусу, подъехать к их входной двери, и позволить инвалидным креслам въехать прямо внутрь", — отмечают в компании.

В Hyundai рассчитывают, что New Horizons Studio изменит определение мобильности автомобилей.

Руководить проектом будет New Horizons Studio доктор Джон Су, который с 2011 года занимает ключевые роли в различных подразделениях Hyundai Motor Group, включая Hyundai Ventures и Hyundai CRADLE (Center for Robotic-Augmented Design in Living Experiences).

До этого он 35 лет проработал в крупных технологических компаниях США, включая Palo Alto Research Center (PARC/Xerox PARC), General Motors и Stanford University.

Кроме этого, к команде присоединится венчурный инвестор Эрнестина Фу, которая работала в Volkswagen Automotive Innovation Lab и других технологических компаниях.

Напомним, гуманоидного робота Atlas компании Boston Dynamics научили передвигаться среди руин и беспорядка, а также проходить боком сквозь узкие отверстия.