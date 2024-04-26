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Правительство утвердило механизм поддержки инвестиционных проектов на сумму свыше €12 миллионов
26 апреля правительство одобрило новый порядок использования средств из государственного бюджета, предназначенных для поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями. То есть в поддержку проектов с минимальным бюджетом в 12 миллионов евро.
Об этом сообщило Министерство экономики.
По словам Министра экономики Юлии Свириденко, новый порядок предусматривает, что бюджетные средства будут использованы для частичного или полного возмещения стоимости инженерно-транспортной инфраструктуры, созданной инвесторами.
Это включает дороги, водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение к новым объектам, таким как заводы или другие производственные комплексы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Бюджет программы на текущий год составляет 3 миллиарда гривен и общий объем поддержки может составить до 30% от объема инвестиций.
"Инвесторы, реализующие проект на сумму от 12 млн евро и продолжительностью до 5 лет, получают максимальное содействие от государства", - сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
В правительстве также отметили, что будет тщательно контролировать соблюдение условий договоров с инвесторами. В случае, если инвестиции окажутся меньше заявленных 12 миллионов евро, инвесторы должны вернуть полученные средства на специальный регистрационный счет Минэкономики. В то же время по фактам незаконного получения компенсаций будут приняты меры по немедленному возврату средств.
Какие проекты могут получить поддержку
Поддержка будет доступна для проектов в сферах перерабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, транспорта, логистики, образования, научных исследований, здравоохранения, обращения с отходами, искусства, культуры, туризма, спорта и электронных коммуникаций, которые планируются реализовать в течение следующих пь яти лет.
Чтобы получить государственную поддержку, проекты должны предусматривать строительство, модернизацию, техническое или технологическое переоснащение соответствующих объектов инвестирования и создание новых рабочих мест.
Кроме того, инвестору нужно создать минимум:
- 10 новых рабочих мест с заработной платой, превышающей средний уровень по региону по аналогичному виду деятельности на 50%;
- 30 новых рабочих мест с заработной платой, что на 30% выше средней зарплаты в регионе по соответствующему виду деятельности;
- 50 новых рабочих мест с зарплатой, которая на 15% превышает среднее по региону для той же деятельности.
12 марта Кабинет министров Украины утвердил порядок и методологию оценки проектов с крупными инвестициями с целью привлечения средств для экономического восстановления страны. В настоящее время одними из перспективных для инвестирования отраслей являются ОПК, аграрная переработка, разработка природных ресурсов, энергетика и цифровые технологии.
Напомним, президент Владимир Зеленский 12 сентября подписал изменения в закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Эти нововведения должны улучшить условия для бизнеса. Среди основных нововведений – уменьшение требований по размеру значительных инвестиций с 20 млн. евро до 12 млн. евро.