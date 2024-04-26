Правительство утвердило механизм поддержки инвестиционных проектов на сумму свыше €12 миллионов

26 апреля правительство одобрило новый порядок использования средств из государственного бюджета, предназначенных для поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями. То есть в поддержку проектов с минимальным бюджетом в 12 миллионов евро.

Об этом сообщило Министерство экономики.

По словам Министра экономики Юлии Свириденко, новый порядок предусматривает, что бюджетные средства будут использованы для частичного или полного возмещения стоимости инженерно-транспортной инфраструктуры, созданной инвесторами.

Это включает дороги, водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение к новым объектам, таким как заводы или другие производственные комплексы.

Бюджет программы на текущий год составляет 3 миллиарда гривен и общий объем поддержки может составить до 30% от объема инвестиций.

"Инвесторы, реализующие проект на сумму от 12 млн евро и продолжительностью до 5 лет, получают максимальное содействие от государства", - сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В правительстве также отметили, что будет тщательно контролировать соблюдение условий договоров с инвесторами. В случае, если инвестиции окажутся меньше заявленных 12 миллионов евро, инвесторы должны вернуть полученные средства на специальный регистрационный счет Минэкономики. В то же время по фактам незаконного получения компенсаций будут приняты меры по немедленному возврату средств.

Какие проекты могут получить поддержку

Поддержка будет доступна для проектов в сферах перерабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, транспорта, логистики, образования, научных исследований, здравоохранения, обращения с отходами, искусства, культуры, туризма, спорта и электронных коммуникаций, которые планируются реализовать в течение следующих пь яти лет.

Чтобы получить государственную поддержку, проекты должны предусматривать строительство, модернизацию, техническое или технологическое переоснащение соответствующих объектов инвестирования и создание новых рабочих мест.

Кроме того, инвестору нужно создать минимум:

10 новых рабочих мест с заработной платой, превышающей средний уровень по региону по аналогичному виду деятельности на 50%;

30 новых рабочих мест с заработной платой, что на 30% выше средней зарплаты в регионе по соответствующему виду деятельности;

50 новых рабочих мест с зарплатой, которая на 15% превышает среднее по региону для той же деятельности.

12 марта Кабинет министров Украины утвердил порядок и методологию оценки проектов с крупными инвестициями с целью привлечения средств для экономического восстановления страны. В настоящее время одними из перспективных для инвестирования отраслей являются ОПК, аграрная переработка, разработка природных ресурсов, энергетика и цифровые технологии.

Напомним, президент Владимир Зеленский 12 сентября подписал изменения в закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Эти нововведения должны улучшить условия для бизнеса. Среди основных нововведений – уменьшение требований по размеру значительных инвестиций с 20 млн. евро до 12 млн. евро.