Правительство запустило механизм поддержки крупных инвестиционных проектов: как это работает

15 марта правительство утвердило процедуру компенсации стоимости возведенных инвесторами объектов инженерных коммуникации и объектов инфраструктуры, а также расходов на подключение к сетям, что является ключевым условием для поддержки инвесторов.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Согласно сообщению, инвестиционные проекты со значительными инвестициями могут рассчитывать на государственную поддержку, если их стоимость превышает 12 млн. евро и они реализуются в течение до 5 лет в ключевых отраслях.

"То есть, если инвестор построил дорогу, провел воду, газ или электроэнергию к своему заводу или другому объекту инвестиций, то государство компенсирует ему эти расходы. Кроме того, инвестор теперь будет иметь возможность получить и компенсацию своих расходов за подключение и присоединение к инженерно". -транспортных сетей", - рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Заявители должны предоставить Минэкономики документацию для оценки проекта, после чего может быть заключен специальный инвестиционный договор.

"Это критически важно для привлечения инвестиций, что будет способствовать восстановлению и развитию страны. Мы оказываем комплексную поддержку инвесторам, готовым реализовывать масштабные проекты в Украине, включая содействие, налоговые каникулы, компенсацию стоимости объектов инфраструктуры. Для этого в бюджете в этом году предусмотрено 3 миллиарда гривен", - заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Для получения поддержки инвесторам оказывается помощь в виде земельных участков, компенсации расходов на инфраструктуру, налоговых льгот, беспошлинного импорта оборудования. Проекты должны способствовать созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест и развитию производства.

Какие проекты могут получить компенсацию

Государство предлагает инвесторам различные формы поддержки, которые могут достигать до 30% от общей стоимости значительного инвестиционного проекта, включая:

Эксклюзивное право на использование земельных участков, принадлежащих государству или местной общине;

Компенсацию за строительство инфраструктурных объектов и расходы на присоединение к сетям;

Налоговые преференции;

возможность беспошлинного импорта оборудования, необходимого для реализации проекта;

Возмещение потерь в лесном хозяйстве.

Инвестиционные проекты должны предусматривать строительство новых, модернизацию существующих объектов, ввод новых технических или технологических решений, а также создание дополнительных рабочих мест с заработной платой, что на 15-50% превышает средний уровень по региону для аналогичного вида деятельности.

То есть инвестор должен создать:

10 новых рабочих мест с заработной платой по меньшей мере на 50% выше средней зарплаты в регионе по такому же виду деятельности;

или 30 новых рабочих мест с зарплатой по меньшей мере на 30% выше средней зарплаты в регионе по такому же виду деятельности;

или 50 новых рабочих мест с зарплатой по меньшей мере на 15% выше средней зарплаты в регионе по такому же виду деятельности.

Напомним, 12 марта Кабинет министров Украины утвердил порядок и методологию оценки проектов со значительными инвестициями с целью привлечения средств для экономического восстановления страны, а 12 сентября президент Владимир Зеленский подписал изменения в закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине".

Эти нововведения должны улучшить условия для бизнеса. Среди основных нововведений – уменьшение требований по размеру значительных инвестиций с 20 млн. евро до 12 млн. евро.