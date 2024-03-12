В ЕВА назвали главные препятствия для иностранных инвесторов в Украине

Распоряжение Нацбанка Украины, препятствующее выведению капиталов за границу, создает проблемы для иностранных инвесторов, которые не могут вывезти свои дивиденды из страны. Именно это является основным препятствием для инвестирования в Украину.

Об этом в интервью LIGA.net рассказала Глава Европейской бизнес ассоциации (European Business Association, EBA) Анна Деревянко.

Деревянко рассказала, что иностранцы, особенно члены Global Business for Ukraine, имеют интерес к инвестициям в Украину, но сталкиваются с проблемой выведения дивидендов. На Всемирном экономическом форуме в Давосе она призвала иностранцев инвестировать в Украину, после чего получила письма представителей швейцарского бизнеса с жалобами на невозможность вывести дивиденды из Украины и начисление налогов в Швейцарии на недополученные доходы.

"Я была удивлена, что после этого несколько швейцарцев не поленились найти меня в LinkedIn. Они написали примерно следующее: Анна, вы приглашаете нас инвестировать в Украину. Мы уже инвестировали. Но мы не можем вывести свои дивиденды из Украины. При этом в Швейцарии нам начисляют налоговые обязательства на доходы, которые мы якобы получили в Украине.Так нам скоро придется свои дома продавать, чтобы уплатить налоги.Многие иностранные инвесторы спрашивают: ок, если мы инвестируем, то как мы будем забирать свои доходы? топовых вопросов", – рассказала она.

Глава ЕБА понимает позицию Нацбанка и министра финансов, стремящихся предотвратить массовый вывод капиталов из страны для обеспечения макроэкономической стабильности. В то же время, она считает, что эта проблема требует правительственного вмешательства для снятия налогового бремени с иностранных инвесторов на доходы, которые они не могут получить из Украины.

"С другой стороны, я понимаю тех, кто пишет мне эти "письма счастья". И они так же будут плохо рассказывать об Украине дальше. Возможно, эту проблему нужно решать на правительственном уровне - чтобы другие страны, по крайней мере, не обременяли своих граждан налогами" на доходы с Украины, которые пока невозможно вывести", – добавила Деревянко.

Из-за блокады границы почти у всех компаний выросли транспортные расходы

В ЕВА добавляют, что протесты польских фермеров на западной границе Украины, начавшиеся 9 февраля, а с 20 февраля значительно занявшиеся, привели к росту транспортных расходов для почти всех компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации.

Забастовки, продолжающиеся уже более четырех месяцев, осложнили пересечение границы для грузового транспорта, нанеся значительные потери для украинского бизнеса.

Согласно результатам опроса 36 компаний, общий ущерб от забастовок составил по крайней мере 24,8 миллиона евро. При этом каждая компания в среднем потеряла почти 700 тысяч евро.

"98% опрошенных компаний сообщают о росте цен на услуги транспортировки продукции. При этом 23% компаний сообщают о росте цен до 50%, 32% - рост на 50-75%, 25% - рост на 75-100%. И 16% респондентов сообщили о росте цен на более чем 100%", - пишут в ассоциации.

Власти Польши игнорируют переговоры с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ближайшее время не будет встречи лидеров Польши и Украины, о чем просил президент Владимир Зеленский. 28 марта в Варшаве состоится встреча представителей правительств двух стран.

Туск подчеркнул, что польское государство обязано защищать интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей. В то же время, он напомнил, что Польша с первых дней войны и даже раньше была на стороне Украины и поддерживает Украину всеми доступными средствами.

Также 23 февраля представители польского правительства проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Премьер-министр Шмигаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе не состоялась.

В настоящее время Украина представила "План взаимопонимания" с целью разблокирования украинско-польской границы, состоящей из пяти шагов.

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