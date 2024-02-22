В Польше заявили, что встреча относительно блокады границы состоится только через месяц

В ближайшее время не будет встреча лидеров Польши и Украины, о чем просил президент Владимир Зеленский. 28 марта в Варшаве состоится встреча представителей правительств двух стран.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Polskieradio24.

Он отметил, что Польша полностью обеспечивает транспортировку оружия и гуманитарной помощи в Украину.

Туск подчеркнул, что польское государство обязано защищать интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей. В то же время, он напомнил, что Польша с первых дней войны и даже раньше была на стороне Украины и поддерживает Украину всеми доступными средствами.

Он призвал разделить оба вопроса во внутреннем и международном обсуждении, то есть безоговорочную поддержку Украины и защиту польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной.

"Будем искать защитные механизмы"

"Мы будем искать защитные механизмы для польских фермеров как национальными методами через использование национальных фондов, так и путем дальнейших переговоров с Украиной и европейскими институтами, чтобы негативные последствия либерализации торговли с Украиной были менее серьезными. Польские фермеры могут на меня рассчитывать", - заверил премьер.

По его словам, правительство хочет найти компромисс и договориться с протестующими фермерами.

Туск подчеркнул, что «власть не может позволить тем, кто открыто и активно служит путинской пропаганде, воспользоваться протестом фермеров на границе с Украиной".

"Любая такая поддержка нарратива Путина является государственной изменой, мы этого не потерпим", - отметил глава польского правительства.

Польша обеспечит пропускную способность границы

"Мы не прекращаем прилагать усилия по защите интересов польских фермеров, постоянно общаемся как с украинской стороной, так и с Еврокомиссией", - заверил Дональд Туск.

Премьер-министр отметил, что одной из задач его правительства является полная пропускная способность границы для военных транспортов и гуманитарной помощи.

"Обеспечить на 100 процентов гарантировать, что военная помощь, техника, боеприпасы, гуманитарная и медицинская помощь поступят украинской стороне без задержек, мы включим пограничные переходы с Украиной и указанные участки дорог и железнодорожных путей в список критической инфраструктуры. Это дело ближайших нескольких часов", - сообщил Туск.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Польше и Европейскойкомиссии с предложением встречи на украинско-польской границе из-за блокирования польскими фермерами пунктов пропуска.

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что протесты на польско-украинской границе не состоялись бы, если бы не агрессия России. В то же время, он подчеркнул, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не польского правительства.

Также он заверил, что власти Польши пытаются решить эту проблему, а также выразил надежду, что конфликт будет разрешен мирным путем.

Напомним, 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

Также из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.