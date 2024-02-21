Протесты фермеров: Зеленский хочет как можно быстрее встретиться на границе с польскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Польше и Европейской комиссии с предложением встречи на украинско-польской границе из-за блокирования польскими фермерами пунктов пропуска.

Об этом говорится в его видеообращении.

"Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова "солидарность". Слова, которое так сильно изменили историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом есть. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, из-за которой совместные достижения могут начать рассыпаться", - сказал президент.

Он сообщил, что поручил украинскому правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между Украиной и Польшей. А также призвал приехать на встречу премьер-министра и президента Польши.

"Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд, господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", - заявил Зеленский.

Также президент Украины выразил готовность прибыть на встречу лично.

"Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством. И я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: надо сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии", - говорится в обращении.

Напомним, президент Польша Анджей Дуда убежден, что протесты на польско-украинской границе не состоялись бы, если бы не агрессия России. В то же время, он подчеркнул, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не польского правительства. Также он заверил, что власти Польши пытаются решить эту проблему, а также выразил надежду, что конфликт будет разрешен мирным путем.

Забастовки на украинско-польской границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планировали пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной и усилили протесты. Они перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

Заметим, сейчас заблокированы для свободного движения грузовиков из-за протестов поляков "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобычув", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Русская - Гребенное" и " Краковец - Корчёва".

Также из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.