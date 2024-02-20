Польские протестующие рассыпали украинское зерно, следовавшее транзитом в Германию

На грузовой станции Медика польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Зерно следовало транзитом в Германию

В УЗ отмечают, что четко придерживаются введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых грузов в Республику Польша и только перевозят транзитом эти грузы по территории соседней страны.

Кроме того, все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши.

"В настоящее время на указанной станции находятся в ожидании перегрузки около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией. О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы Польские железные дороги и посольство Украины в Польше", - отметили в УЗ.

В сообщении отмечается, что "Укрзализныця" возмущена такими действиями польских протестующих и призывает прекратить незаконные действия.

"Такие поступки не способствуют решению возможных проблем, а играют на руку стране-агрессору. Сейчас компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы", - подчеркнули в УЗ.

Там добавили, что пассажирские поезда в Республику Польша и обратно курсируют по графику.

От испорченного зерна не выиграет никто

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше – очередная политическая провокация, направленная на раскол между нашими народами.

"От испорченного зерна не выиграет никто. Такие "акции" - проигрыш для всех, кроме россиян, которые заинтересованы в уничтожении наших стран и раздоре цивилизованных стран. 2 года украинские фермеры собирают зерно в бронежилетах, под ракетными атаками и несмотря на минную опасность. Украинская армия буквально пробила коридор для этого зерна через Черное море, в мире его уже назвали "Украинским коридором. Именно через Черное море идет до 90% нашего экспорта. Это вопрос нашего выживания. И выживание мира, который зависит от украинского зерна, особенно в странах Африки" и Азии", - подчеркнул Кубраков.

Украина осуждает формы протеста польских фермеров

Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, комментируя ситуацию вблизи пункта пропуска «Медика – Шегини», Украина решительно осуждает такие формы протеста, которые сейчас проходят на польско-украинской границе.

"Кукуруза, которую польские протестующие высыпали из вагона, уходила в Германию. В Польшу кукуруза из Украины не экспортируется. Препятствование торговле Украины с другими странами мира неприемлемо и противоречит общим украинско-польским целям», - подчеркнул Сольский.

Напомним, 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.