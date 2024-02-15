Блокада границы поляками в феврале может обойтись Украине более 7 млрд грн

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет страны потеряет 7,7 млрд грн.

Об этом он сообщил в Telegram.

Такие обстоятельства приведут к невыполнению плановых показателей таможни на указанную сумму, что представляет серьезный удар по финансовому положению Украины.

"Если граница не будет деблокирована до конца месяца бюджет страны потеряет 7,7 млрд. грн. поступлений. Соответственно таможня план на эту сумму недовыполнит. Для нас это очень ощутимо", - написал он.

Гетманцев подчеркнул, что это ощутимая потеря для бюджета, особенно в феврале.

Ситуация требует немедленного разрешения, ведь потери бюджета от блокирования границы имеют ощутимые последствия для экономики страны.

Польские фермеры планируют усилить протесты

Напомним, польские фермеры 9 февраля возобновили акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, а перед пунктом пропуска "Медика" ограничения коснутся и легкового транспорта и автобусов.

12 февраля в 10:10 начались акции протеста польских фермеров недалеко от пункта пропуска "Зосин".

20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной, а также подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

Также есть информация, что к протестам поляков присоединятся чехи. В рамках массовой акции, которая состоится 22 февраля, чешские фермеры устроят протесты на разных пунктах пропуска, где планируют встретиться с коллегами из других стран. Кроме того, часть аграриев в понедельник собирается отправиться с тяжелой техникой в Прагу, где хотят перекрыть трассу.

Прошлогодняя блокада обошлась Украине в $1,5 млрд

В результате ограничения движения грузового транспорта через западные границы Украины за ноябрь и декабрь 2023 года украинская экономика потеряла $1,5 млрд.

По оценкам НБУ, блокада отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы Украины обусловила потери экспорта в ноябре на сумму 160 млн. долларов и снижение импорта на 700 млн. долларов.

Тогда польские перевозчики начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин" с 6 ноября, требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном" безвиз" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин сообщал, что блокирование польскими перевозчиками движения грузовиков на границе с Украиной на 90% имеет политическую составляющую, а каждый день простоя на границе стоит украинским перевозчикам минимум 300 евро.