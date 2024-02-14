У польских фермеров нет оснований, чтобы усиливать протесты на границе, их услышали - посол

Польские аграрии не имеют оснований для обострения протестов на границе с Украиной, поскольку их требования уже привлекли внимание всей Европы, которая активно ищет решение проблемы.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом рассказал украинский посол в Польше Василий Зварыч в комментарии "Укринформу".

Зварыч подчеркнул, что польские фермеры должны избегать обострения протестов, ведь их голос уже услышан, и продолжается работа по разрешению ситуации в интересах как украинских, так и европейских сельхозпроизводителей.

Он призвал прекратить обострение ситуации и возобновить движение грузовиков между странами, подчеркивая, что все вопросы можно решить путем конструктивного диалога.

"Все волнующие стороны вопросы мы способны решать в конструктивном и цивилизованном диалоге, словом – по-европейски, тем более что вскоре начнутся предвступительные переговоры между Украиной и ЕС", - сказал дипломат.

Посол также указал на негативные последствия блокировок и радикальных действий против украинских товаров, называя их путем к общему поражению, которое выгодно только Москве. По его словам, в то время как польские фермеры блокируют границу, сельскохозяйственные товары, в том числе зерновые, из России беспрепятственно попадают в Европу, что способствует обогащению страны-агрессора.

Польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска

20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

"Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам", - сообщили протестующие.

Напомним, польские фермеры 9 февраля возобновили акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Отметим, что протесты поляков становятся более агрессивными и переходят за пределы человеческой морали. Несколько дней назад возле пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" протестующие повредили украинские грузовики и высыпали зерно.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна, отметив, что оно дается украинским фермерам ценой собственной крови и даже жизней.

Позже министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский попросил прощения у Украины за произошедший 11 февраля инцидент с рассыпанным зерном и прокомментировал действия польских фермеров.