Чешские фермеры присоединятся к протесту польских коллег и угрожают перекрыть границы

Чешские фермеры присоединятся к международному протесту аграрных организаций Центральной и Восточной Европы, которые раздражены аграрной политикой Евросоюза и импортом более дешевой продукции из Украины.

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Об этом пишет чешское издание Novinky.

В рамках массовой акции, которая состоится 22 февраля, они устроят протесты на разных пунктах пропуска, где планируют с коллегами из других стран. Кроме того, часть аграриев в понедельник собирается отправиться с тяжелой техникой в Прагу, где хотят перекрыть трассу.

По словам пресс-секретаря Аграрной палаты Барборы Панковой, невозможно предусмотреть, сколько тракторов и другой тяжелой техники поедет на границу.

"Мы не можем исключить, что пограничные переходы и дороги будут заблокированы", - сказала она.

Представители сельскохозяйственных организаций из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии обсуждали проблемы, связанные с политикой ЕС и ее влиянием на сельское хозяйство 12 и 13 февраля с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским и передали ему свои требования.

Сообщается, что речь идет о компенсации фермерам за соблюдение новых правил, связанных с защитой окружающей среды, облегчение в сфере бюрократии и прозрачность системы субсидий, а также лучшее регулирование украинского производства, направляющегося на рынок ЕС.

"Только общей координацией наших требований и совместными действиями мы имеем шанс привлечь внимание к безвыходной ситуации, в которой сейчас находится европейское сельское хозяйство, и оказывать давление на европейских и чешских политиков", – заявил президент Чешской сельскохозяйственной палаты Ян Долежал.

По его словам, если Еврокомиссия не представит план решения этих проблем, акции на пограничных переходах могут быть повторены.

"Зерновая буря" пронеслась по Европе

Уже в январе соседи Украины по ЕС, а именно Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, жаловались, что импорт украинской агропродукции дезорганизует их рынки. Они обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести импортную пошлину на зерно из Украины из-за якобы недобросовестной конкуренции, но получили отказ.

Это привело к протестам фермеров и водителей грузовиков из этих стран, перекрывших границы с Украиной в Польше и Румынии.

Экспорт зерна стал серьезным источником напряженности между Киевом и соседями по ЕС. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия стали альтернативными транзитными маршрутами для украинского зерна с целью компенсации замедления экспорта через украинские черноморские порты после российского вторжения в 2022 году.

Кроме того, в начале ноября польские перевозчики объявили забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в ряде пунктов, а 23 ноября к ним присоединились аграрии, заблокировав пункт пропуска "Медика – Шегини".

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

В канун Рождества забастовки прекратились, но 9 февраля польские фермеры снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Позвоночное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров по железнодорожному транспорту на автомобильный.

12 февраля в 10:10 начались акции протеста фермеров недалеко от пункта пропуска "Зосин". Протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час.