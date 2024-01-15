Пять европейских стран просят Еврокомиссию вернуть пошлины на украинское зерно

Пять восточных стран Европейского Союза обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести импортную пошлину на зерно из Украины из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Об этом 15 января сообщило Министерство сельского хозяйства Венгрии, передает агентство Reuters.

Отмечается, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили письмо Европейской комиссии с просьбой принять меры по поводу того, что более дешевая сельскохозяйственная продукция из Украины якобы поглощает их экспортные рынки.

В письме говорится, что эти страны производят значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им необходимо, а это ключевое для европейской продовольственной безопасности и стратегического суверенитета ЕС.

"Вот почему Брюсселю необходимо принять меры, которые смогут защитить рынки граничащих с Украиной государств-членов и одновременно помогут им полностью использовать свой экспортный потенциал", — говорится в письме.

Министры добавили, что одной из таких мер могло бы стать введение импортных пошлин на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию, ведь, по их словам, фермеры этих стран "понесли значительные убытки" после того, как в прошлом году ЕС приостановил действие квот и пошлин на импорт зерна из Украины.

Также министры призвали Европейскую комиссию проверить, соответствуют ли украинские правила производства стандартам ЕС.

Проблемы с экспортом украинского зерна

Экспорт зерна стал серьезным источником напряженности между Киевом и соседями по ЕС. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия стали альтернативными транзитными маршрутами для украинского зерна для компенсации замедления экспорта через украинские черноморские порты после российского вторжения в 2022 году.

Фермеры в этих странах протестовали против этих поставок, утверждая, что они плохо влияют на отечественные рынки.

Осенью 2023 года в этих европейских странах истек срок запрета на импорт украинского продовольствия, введенный на уровне Еврокомиссии в мае. Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Их нельзя было ввозить в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

Кроме того, в начале ноября польские перевозчики объявили забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в ряде пунктов, а 23 ноября к ним присоединились аграрии, заблокировав пункт пропуска "Медика – Шегини".

Протесты то приостанавливались, то возобновлялись, и только 6 января 2024 года правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокирования границы с Украиной в пункте "Медика - Шегини".

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