П’ять європейських країн просять Єврокомісію повернути мита на українське зерно

П’ять східних країн Європейського Союзу звернулись до Європейської комісії з проханням запровадити імпортне мито на зерно з України через нібито недобросовісну конкуренцію.

Про це 15 січня повідомило Міністерство сільського господарства Угорщини, передає агентство Reuters.

Зазначається, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини направили листа до Європейської комісії з проханням вжити заходів з приводу того, що дешевша сільськогосподарська продукція з України нібито поглинає їх експортні ринки.

У листі йдеться про те, що ці країни виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм необхідно, а це є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС.

"Ось чому Брюсселю необхідно вжити заходів, які зможуть захистити ринки держав-членів, що межують з Україною, і водночас допоможуть їм повністю використати свій експортний потенціал", — зазначено у листі.

Міністри додали, що одним із таких заходів могло б стати введення імпортних мит на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію, адже, за їх словами, фермери цих країн "зазнали значних збитків" після того, як минулого року ЄС призупинив дію квот та мит на імпорт зерна з України.

Також міністри закликали Європейську комісію перевірити, чи відповідають українські правила виробництва стандартам ЄС.

Проблеми з експортом українського зерна

Експорт зерна став серйозним джерелом напруженості між Києвом та його сусідами по ЄС. Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали альтернативними транзитними маршрутами для українського зерна, щоб допомогти компенсувати уповільнення експорту через українські чорноморські порти після російського вторгнення у 2022 році.

Фермери у цих країнах протестували проти цих постачань, стверджуючи, що вони погано впливають на вітчизняні ринки.

Восени 2023 року в цих європейських країнах сплив термін заборони на імпорт українського продовольства, яку запровадили на рівні Єврокомісії в травні. Обмеження стосувалися пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження. Їх не можна було ввозити до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини.

Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

Крім того, на початку листопада польські перевізники оголосили страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у низці пунктів, а 23 листопада до них приєдналися аграрії, заблокувавши пункт пропуску "Медика - Шегині".

Протести то призупинялися, то відновлювалися, і лише 6 січня 2024 року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокування кордону з Україною в пункті "Медика – Шегині".

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