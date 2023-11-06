Польські перевізники розпочали страйк. Яка ситуація на кордоні

6 листопада польські перевізники розпочали обіцяний раніше страйк, що вже спричинило проблеми з рухом фур на кордоні з Україною. Наразі пропускна спроможність становить не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину.

Про це повідомляє "Суспільне.Спротив", посилаючись на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченко.

За його словами, акції протесту проходять на трьох найбільших пунктах пропуску: "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене".

Демченко наголошує, що блокування руху може відбуватися в обох напрямках: як у напрямку в'їзду в Польщу, так і на виїзд.

"Натомість, за інформацією від польських колег, учасники цієї блокади не планують перешкоджати рух автобусам, легковим авто, а також вантажівкам, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або перевозять швидкопсувні вантажі", — каже Андрій Демченко.

Віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (АСМАП) Володимир Балін розповів, що біля пункту пропуску "Дорогуськ" рух заблоковано.

"Не пускають машини, які їдуть 1-24 групою товарів про яку ми говорили, що в нас є окрема черга. Це дійсно так", - констатував Балін.

Дозвіл на проведення страйку польські прикордонник мають аж до січня, проте в АСМАП сподіваються, що акція не буду настільки довгою.

Нагадаємо, польські перевізники планували розпочати блокаду кордону між Україною та Польщею 3 листопада, але потім перенесли дату. У їхні вимоги входить вимога повернення до системи видачі дозволів для українських перевізників, посилення правил перевезення за ЄКМТ, запровадження окремої черги в системі "є-Черга" для транспортних засобів із номерами Євросоюзу, створення окремої черги для порожніх фур, та забезпечення доступу до системи "Шлях".

В той же час, в Україні переважна більшість вимог польських перевізників, які призвели до блокування низки пунктів пропуску на україно-польському кордоні, називають нереалістичними.