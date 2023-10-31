Вимоги польських перевізників, які планують блокуватимуть кордон, в Україні називають нереальними

Переважна більшість вимог польських перевізників, які можуть призвести до блокування низки пунктів пропуску на україно-польському кордоні, є нереалістичними.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, Сергія Деркача.

Одна з таких вимог полягає в поверненні до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам. Наразі, діє угода між Україною та ЄС, яка дозволяє українським перевізникам працювати без дозволів в країнах ЄС, і ця угода діє до кінця червня 2024 року. Важливо відзначити, що угода про лібералізацію вантажних перевезень працює в обидва боки, тобто, вона розповсюджується на європейських перевізників, що працюють в Україні.

Деркач наголосив на тому, що відмінити цю угоду на рівні уряду Польщі є практично неможливою задачею, оскільки вона передбачена двостороннім документом.

Він також вказав, що польські перевізники є найбільшими гравцями в галузі вантажних перевезень в Європі, де більше половини загального об'єму транспортних засобів, що виконують вантажні перевезення, припадає на Польщу. Українські перевізники, натомість, переважно здійснюють перевезення між Україною та іншими країнами, а не між країнами Європи. Тому вони не можуть впливати на вантажні тарифи, обвалюючи їх, як дехто намагається стверджувати.

За його словами, дивною також є вимога посилення правил перевезення за спеціальним багатостороннім дозволом, який дає можливість здійснювати перевезення протягом року (ЄКМТ).

За правилами, доступ до отримання дозволів мають лише ті перевізники, у яких транспортні засоби відповідають стандартам Євро-5 та Євро-6. Україна також має жорсткі правила щодо розподілу дозволів на перевезення.

Деркач зазначив, що запровадження окремої черги для українських перевізників на кордоні буде нечесним по відношенню як до українських, так і до перевізників інших країн. Він вказав, що на кордоні не існує окремо виділеної черги для українських водіїв, і всі, хто зареєстрований, подорожують без дискримінації. Додатково, він зазначив, що інші країни ЄС також не мають окремої черги для українських вантажівок.

Щодо вимоги щодо створення окремої черги для порожніх транспортних засобів, Деркач вказав, що на сьогоднішній день існують два пункти пропуску на кордоні з Польщею, через які пропускаються порожні фури. Натомість, щодо вимоги щодо використання системи "Шлях" польськими перевізниками, Деркач зазначив, що польським перевізникам не потрібно реєструватися в цій системі, оскільки вони є її користувачами.

Зазначимо, що перевізники вимагають від влади певні зміни в умовах перевезень, і ці вимоги можуть спричинити блокаду кордону між Україною та Польщею. У вимогах входить вимога повернення до системи видачі дозволів для українських перевізників, посилення правил перевезення за ЄКМТ, запровадження окремої черги в системі "є-Черга" для транспортних засобів із номерами Євросоюзу, створення окремої черги для порожніх фур, та забезпечення доступу до системи "Шлях".