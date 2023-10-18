Україна планує відкрити ще чотири пункти пропуску на кордоні з Польщею

Україна проводить переговори щодо відкриття чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні із Польщею.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами йдеться про відкриття ПП "Адамчуки-Збереже" на Волині, ПП "Млинище - Сліпче", ПП "Варяж-Усьмеж", ПП "Белз-Будинін".

Окрім цього відбудеться відкриття пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце", який працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для порожніх вантажівок.

"Цей пункт пропуску має бути спільним на польській стороні. Нам обіцяли завершити роботи до кінця поточного року. Офіційне відкриття і запуск для транспорту з вантажами на цьому ПП планувалося з другого кварталу", - підкреслив заступник міністра.

Також, за словами Деркача, Україна обговорює з Румунією питання дозволу на проїзд вантажного транспорту через "Красноїльськ - Вікову де Сус", де зараз можуть проїжджати лише порожні вантажні автомобілі.

Зазначимо, Кабінет міністрів України працює над розширенням пропускної здатності західного кордону. Уряд розглядає і побудову нових пунктів пропусків, і модернізацію вже наявних разом із під'їзними шляхами.

Раніше повідомлялося, що Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".