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Україна планує відкрити ще чотири пункти пропуску на кордоні з Польщею
Україна проводить переговори щодо відкриття чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні із Польщею.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
За його словами йдеться про відкриття ПП "Адамчуки-Збереже" на Волині, ПП "Млинище - Сліпче", ПП "Варяж-Усьмеж", ПП "Белз-Будинін".
Окрім цього відбудеться відкриття пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце", який працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для порожніх вантажівок.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Цей пункт пропуску має бути спільним на польській стороні. Нам обіцяли завершити роботи до кінця поточного року. Офіційне відкриття і запуск для транспорту з вантажами на цьому ПП планувалося з другого кварталу", - підкреслив заступник міністра.
Також, за словами Деркача, Україна обговорює з Румунією питання дозволу на проїзд вантажного транспорту через "Красноїльськ - Вікову де Сус", де зараз можуть проїжджати лише порожні вантажні автомобілі.
Зазначимо, Кабінет міністрів України працює над розширенням пропускної здатності західного кордону. Уряд розглядає і побудову нових пунктів пропусків, і модернізацію вже наявних разом із під'їзними шляхами.
Раніше повідомлялося, що Україна та Польща погодили будівництво на кордоні нового пункту пропуску "Адамчуки – Збереже".