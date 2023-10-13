Уряд дозволив виїзд з України в одній вантажівці двох водіїв, а в автобусі - трьох

Кабінет міністрів 13 жовтня змінив правила перетинання державного кордону для громадян України, що працюють водіями вантажного та пасажирського транспорту, який виконує тривалі поїздки.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, тепер перевізники зможуть реєструвати на один виїзд вантажівки до двох водіїв, автобуса – до трьох. Йдеться про відповідні зміни до постанови №57 від 27 січня 1995 року.

Раніше правила перетинання кордону в умовах воєнного стану передбачали можливість виїжджати з країни однією вантажівкою лише одному водію. Для автобусів ця кількість складала максимум два водії.

"У той же час існують обов’язкові міжнародні вимоги, які визначають необхідну кількість водіїв залежно від тривалості та кілометражу маршруту. Йдеться не лише про потребу відпочинку водія та дотримання норм праці, а про безпеку власне водія та пасажирів", - зазначають у профільному міністерстві.

Там пояснюють, що якщо ж такі норми порушуються, це є підставою для штрафу контролюючих органів як в Україні, так і за кордоном. Як уточнює представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, рішення ухвалене з метою забезпечення дотримання Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення.

Зазначимо при цьому, що в Україні через загальну заборону на виїзд чоловіків, що діє вже більш ніж півтора року, розвилася ціла індустрія незаконного оформлення їх в якості водіїв транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення і внесені в систему "Шлях".

Наразі Держслужби з безпеки на транспорті вже почала тимчасово блокувати в системі юросіб та фізосіб-підприємців, на транспорті яких виїхали з України в якості водіїв та не повернулися впродовж місяця громадяни чоловічої статі.