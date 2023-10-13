Кабмин разрешил выезд из Украины в одном грузовике двух водителей, а в автобусе - трех

Кабинет министров 13 октября изменил правила пересечения государственной границы для граждан Украины, работающих водителями грузового и пассажирского транспорта, выполняющего длительные поездки.

Как сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, теперь перевозчики смогут регистрировать на один выезд грузовика до двух водителей, автобуса – до трех. Речь идет о соответствующих изменениях постановления №57 от 27 января 1995 года.

Ранее правила пересечения границы в условиях военного положения предусматривали возможность выезжать из страны в одном грузовике только одному водителю. Для автобусов это количество составляло максимум два водителя.

"В то же время существуют обязательные международные требования, которые определяют необходимое количество водителей в зависимости от продолжительности и километража маршрута. Речь идет не только о необходимости отдыха водителя и соблюдении норм труда, а о безопасности собственно водителя и пассажиров", - отмечают в профильном министерстве.

Там объясняют, что если такие нормы нарушаются, это является основанием для штрафа контролирующих органов как в Украине, так и за рубежом. Как уточняет представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, решение принято с целью обеспечения соблюдения Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки.

Отметим при этом, что в Украине из-за общего запрета на выезд мужчин, действующего уже более полутора лет, развилась целая индустрия незаконного оформления их в качестве водителей транспортных средств, осуществляющих международные перевозки и внесенных в систему "Шлях".

При этом сейчас Госслужба по безопасности на транспорте уже начала временно блокировать в системе юрлиц и физлиц-предпринимателей, на транспорте которых выехали из Украины в качестве водителей и не вернулись в течение месяца граждане мужского пола.