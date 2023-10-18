Украина планирует открыть еще четыре пункта пропуска на границе с Польшей

Украина проводит переговоры по открытию четырех новых пунктов пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, речь идет об открытии ПП "Адамчуки-Сохране" на Волыни, ПП "Млинище - Слипче", ПП "Варяж-Усьмеж", ПП "Белз-Будинин".

Кроме этого, состоится открытие пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице", который работает на временной инфраструктуре исключительно для пустых грузовиков.

"Этот пункт пропуска должен быть общим на польской стороне. Нам обещали завершить работы до конца текущего года. Официальное открытие и запуск для транспорта с грузами на этом ПП планировалось со второго квартала", - подчеркнул замминистра.

Также, по словам Деркача, Украина обсуждает с Румынией вопрос разрешения на проезд грузового транспорта через "Красноильск - Викову де Сус", где сейчас могут проезжать только пустые грузовые автомобили.

Отметим, что Кабинет министров Украины работает над расширением пропускной способности западной границы. Правительство рассматривает и построение новых пунктов пропусков, и модернизацию уже имеющихся вместе с подъездными путями.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки - Сохране".