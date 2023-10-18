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Украина планирует открыть еще четыре пункта пропуска на границе с Польшей
Украина проводит переговоры по открытию четырех новых пунктов пропуска на границе с Польшей.
Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, речь идет об открытии ПП "Адамчуки-Сохране" на Волыни, ПП "Млинище - Слипче", ПП "Варяж-Усьмеж", ПП "Белз-Будинин".
Кроме этого, состоится открытие пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице", который работает на временной инфраструктуре исключительно для пустых грузовиков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Этот пункт пропуска должен быть общим на польской стороне. Нам обещали завершить работы до конца текущего года. Официальное открытие и запуск для транспорта с грузами на этом ПП планировалось со второго квартала", - подчеркнул замминистра.
Также, по словам Деркача, Украина обсуждает с Румынией вопрос разрешения на проезд грузового транспорта через "Красноильск - Викову де Сус", где сейчас могут проезжать только пустые грузовые автомобили.
Отметим, что Кабинет министров Украины работает над расширением пропускной способности западной границы. Правительство рассматривает и построение новых пунктов пропусков, и модернизацию уже имеющихся вместе с подъездными путями.
Ранее сообщалось, что Украина и Польша согласовали строительство на границе нового пункта пропуска "Адамчуки - Сохране".