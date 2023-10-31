Требования польских перевозчиков, планирующих блокировать границу, в Украине называют нереальными

Подавляющее большинство требований польских перевозчиков, которые могут привести к блокированию ряда пунктов пропуска на украинско-польской границе, нереалистичны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры, Сергея Деркача.

Одно из таких требований заключается в возвращении в систему выдачи разрешений для работы в Евросоюзе украинским перевозчикам. В настоящее время действует соглашение между Украиной и ЕС, которое позволяет украинским перевозчикам работать без разрешений в странах ЕС, и это соглашение действует до конца июня 2024 года. Важно отметить, что соглашение о либерализации грузовых перевозок работает в обе стороны, то есть оно распространяется на европейских перевозчиков, работающих в Украине.

Деркач подчеркнул, что отменить это соглашение на уровне правительства Польши является практически невозможной задачей, поскольку оно предусмотрено двусторонним документом.

Он также указал, что польские перевозчики являются крупнейшими игроками в области грузовых перевозок в Европе, где более половины общего объема транспортных средств, выполняющих грузовые перевозки, приходится на Польшу. Украинские перевозчики преимущественно осуществляют перевозки между Украиной и другими странами, а не между странами Европы. Поэтому они не могут влиять на грузовые тарифы , обваливая их, как некоторые пытаются утверждать.

По его словам, удивительно также требование ужесточения правил перевозки по специальному многостороннему разрешению, которое дает возможность осуществлять перевозку в течение года (ЕКМТ).

По правилам доступ к получению разрешений имеют только те перевозчики, у которых транспортные средства соответствуют стандартам Евро-5 и Евро-6. Украина также имеет жесткие правила распределения разрешений на перевозку.

Деркач отметил, что введение отдельной очереди для украинских перевозчиков на границе будет нечестным по отношению как к украинским, так и перевозчикам других стран. Он указал, что на границе не существует отдельно выделенной очереди для украинских водителей, и все зарегистрированные путешествуют без дискриминации. Дополнительно, он отметил, что у других стран ЕС также нет отдельной очереди для украинских грузовиков.

Относительно требования по созданию отдельной очереди для пустых транспортных средств, Деркач указал, что на сегодняшний день существуют два пункта пропуска на границе с Польшей, через которые пропускаются пустые фуры. В то же время, по требованию использования системы "Путь" польскими перевозчиками, Деркач отметил, что польским перевозчикам не нужно регистрироваться в этой системе, поскольку они являются ее пользователями.

Отметим, что перевозчики требуют от власти определенных изменений в условиях перевозок, и эти требования могут повлечь блокаду границы между Украиной и Польшей. В требованиях входит требование возврата к системе выдачи разрешений для украинских перевозчиков, усиление правил перевозки по ЕКМТ, введение отдельной очереди в системе "Е-Очередь" для транспортных средств с номерами Евросоюза, создание отдельной очереди для пустых фур и обеспечение доступа к системе "Путь".