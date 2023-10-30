Польские перевозчики планируют перекрыть все пункты пропуска на границе с Украиной: что произошло

3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.

Об этом сообщает "Укравтопром", ссылаясь на Международную Транспортную Ассоциацию Украины.

Отмечается, что акция планируется сроком на два месяца, то есть польско-украинскую границу могут перекрыть до конца года.

Первая акция протестов уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчова на 10 утра 3 ноября.

"Причина забастовок – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС", - отмечают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что польские перевозчики требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Путь".

Напомним, в крупнейшем грузовом пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", что на польско-украинской границе, началось тестирование камер автоматической фиксации в рамках проекта "Евчера".