На кордоні з Польщею почали тестувати автоматичний пропуск фур на КПП за допомогою відеокамери

У найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", що на польсько-українському кордоні, розпочалося тестування камер автоматичної фіксації у рамках проєкту "єЧерга".

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб в системі, та автоматизують процес перетину кордону. Якщо автомобіля в системі немає, водій побачить відповідне сповіщення на екрані.

Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів:

Вантажівка чи автобус під’їжджає до пункту пропуску Камера автоматично зчитує номери транспорного засобу

Відбувається автоматична перевірка на наявність авто в "єЧерзі"

Екран сигналізує водію про "зелене світло" на в'їзд в пункт пропуску.

Тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.

Передбачено й можливість прикордоннику запускати на пункт пропуску транспорт самостійно: у випадку перетину кордону незареєстрованого в "єЧерзі" транспорту, наприклад медичного, у системі все рівно буде відмітка про це рішення уповноваженої особи.

Таким чином всі рішення будуть зафіксовані. Як зазначив віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков, "кожна дія або бездіяльність має імʼя та прізвище, яке зафіксоване в цифрі".

"Ми послідовно працюємо над цифровізацією процесу перетину кордону та забезпеченням прозорості всіх процесів. В основі – мінімізація корупційних ризиків та будь-яких маніпуляцій. Камери автоматичної фіксації – це один із інструментів, який прибирає людський фактор та сигналізує, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга", - наголосив очільник Мінвідновлення.

За його словами, на предмет встановлення аналогічних камер наразі також паралельно обстежується ще 15 пунктів пропуску. Втім, більш детальна інформація щодо цього не наводиться.

За даними відомства, наразі за час реалізації проєкту "єЧерга" (з грудня 2022 року) кордон за онлайн-записом перетнуло вже більше 540 тисяч транспортних засобів, з яких 17 тисяч – автобуси.