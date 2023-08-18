У п'яти пунктах пропуску на кордоні запрацює єЧерга для автобусів

У п'яти пунктах пропуску в трьох областях України з наступного тижня запрацює тестування послуги єЧерга для перетину кордону пасажирських автобусів.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що тестування послуги єЧерга для автобусів буде поширено ще на п’ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Загалом тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону.

“За три тижні тестування нової послуги для автобусів у Волинській області кордон за записом перетнуло близько однієї тисячі автобусів. У той же час етап тестування дозволяє нам фіксувати пікові години та дні на пункті пропуску, щоб планувати опцію слотування для регулярних та нерегулярних маршрутів. Це означає, що водії надалі зможуть обирати конкретний час для перетину кордону, наприклад, часовий слот із 10 до 12 години дня чи інший”, – пояснив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Окрім пунктів пропуску “Ягодин – Дорогуськ” та “Устилуг – Зосин”, тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:

Краківець – Корчова (Львівська область)

Шегині – Медика (Львівська область)

Порубне – Сірет (Чернівецька область)

Мамалига – Крива (Чернівецька область)

Чоп – Захонь (Закарпатська область).

Як зауважують у Мінінфраструктури, у Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з понеділка, 21 серпня, у Закарпатській – з середи, 23 серпня.

Щоб перетнути кордон дані водія та автобуса мають бути внесені в систему єЧерга. Для цього варто зареєструватись на сайті єЧерга та обрати потрібний прикордонний перехід.

Реєстрація буде доступна за день до старту руху, тобто 20 серпня для пунктів пропуску із Львівської та Чернівецької областей та 22 серпня для Закарпатської області.

Як наголошують у Мінінфраструктури, йдеться як і про регулярні автобусні маршрути, так і нерегулярні. Таким чином, всі автобуси, що перетинають вказані пункти пропуску, повинні бути зареєстровані в системі.

Нагадаємо, що першим пунктом пропуску, в якому почали тестувати електронну чергу, з 1 серпня став КПП "Ягодин – Дорогуськ" на польському кордоні.

З 7 серпня рух автобусів регулярних рейсів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Устилуг – Зосин" став можливий лише за записом в електронній черзі.