Тестування "єЧерги" для автобусів запускають ще в одному КПП на кордоні з Польщею

Рух автобусів регулярних рейсів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Устилуг – Зосин" вже з 7 серпня буде можливий лише за записом в електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua.

Як повідомляє Державна служба з безпеки на транспорті, реєстрація на проходження кордону розпочнеться для автоперевізників в неділю, 6 серпня. На графік руху автобусів нововведення не впливає.

Перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі треба прибути в пункт пропуску у передбачений автобусним маршрутом час. Під час тестового періоду система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.

Для бронювання місця в "єЧерзі" водію автобусу потрібно на сайті echerha.gov.ua натиснути "Стати в чергу"; обрати "Автобус" та натиснути "Стати в чергу"; потім обрати пункт пропуску "Устилуг – Зосин. Для автобусів"; заповнити дані водія та дані автобуса; перевірити всі внесені дані та ще раз натиснути "Стати в чергу".

Якщо водію знадобиться більше часу на дорогу, він зможе продовжити чергу, але лише один раз - на 4, 6, 8 або 10 годин. Дані про водія чи транспортний засіб також можна змінити лише один раз. При цьому місце в черзі буде збережене.

Нагадаємо, що першим пунктом пропуску, в якому почали тестувати електронну чергу, з 1 серпня став КПП "Ягодин – Дорогуськ", також на польському кордоні. Для цього Кабінет міністрів напередодні вніс зміни до відповідної постанови про особливості експерименту з застосування "єЧерги".

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