Подолати тижневі черги: Бізнес закликав уряди України та Польщі розширити пропуск вантажів через кордон

Українська бізнес-спільнота закликає уряди України та Польщі сприяти розбудові існуючих та спорудженню нових спільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, а також забезпечити якнайшвидше підписання двома країнами угоди про спільний кордон.

Відповідну заяву підтримали Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні, Торгово-промислова палата України, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників, Український союз промисловців та підприємців, Спілка українських підприємців. Крім того, її підтримали Загальнопольська спілка працедавців дорожнього транспорту та Польська спілка підприємців і роботодавців.

Як підкреслюють бізнесмени, повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на ланцюги постачання товарів: закриття повітряного простору України, блокування частини морських та річкових портів, значні пошкодження залізничної мережі та інфраструктури країни призвели до того, що автомобільні вантажні перевезення через західні пункти пропуску стали практично єдиним шляхом для міжнародних перевезень товарів.

Там вказують, що попри систематичний розвиток дорожньої інфраструктури з українського та польського боку кордону та сприяння модернізації пункту пропуску "Шегині - Медика" та впровадження електронної черги на всіх існуючих пунктах пропуску, транспорт досі вимушений простоювати на кордоні по декілька діб, а сам механізм "є-Черги" потребує вдосконалення.

Так, за даними електронної черги станом на початок липня, час очікування в загальній черзі в пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" складає приблизно 7 днів, а час очікування в черзі на ветеринарний контроль – більше 13 днів.

"Очевидно, що час очікування призводить до сповільнення товарообігу і фінансових втрат перевізників через простій транспорту та порушення договорів. За приблизними підрахунками перевізників, одна доба простою вантажного автомобіля вартує 300-400 євро", - кажуть підприємці.

Через це бізнес закликає уряд сприяти якнайшвидшому підписанню угоди про спільний кордон, посилити діалог із польською стороною та відповідними інституціями Євросоюзу щодо розбудови існуючих та спорудження нових спільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, використовуючи доступні інструменти міжурядової взаємодії та механізми багатосторонньої дипломатії.

Також владу закликають прискорити процес ухвалення рішення Державною митною службою України щодо модернізації пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, сприяти пошуку шляхів зближення митних процедур на польсько-українських пунктах контролю й виробленню відповідних рекомендацій для змін митного законодавства України та практик митних відомств обох країн.

Як підкреслюють ініціатори, все це стимулюватиме скорочення черг на кордонах і тривалості перевірок, зниження витрат бізнесу на простій вантажівок та уникнення штрафних санкцій за несвоєчасне виконання міжнародних контрактів, прискорення експортно-імпортних операцій між Україною та країнами ЄС, що особливо важливо в умовах ускладненої логістики та інфраструктурних обмежень під час війни.

"Ми висловлюємо вдячність відповідним органам державної влади України та Республіки Польща за всі зусилля, пов’язані із забезпеченням безперебійного руху вантажів в обох напрямках між Україною та ЄС", - додають при цьому підприємці.

Нагадаємо, що наприкінці травня ЄБА вже висловлювала занепокоєність ситуацією зі значними чергами вантажів у пунктах пропуску між Україною та Польщею, що спостерігалися впродовж останніх тижнів, і складали до 10 днів.